Senador Letelier: "Hoy, endeudarse no es una alternativa"

En el marco de la pandemia, las políticas sociales hasta hace unos días habían dejado en espera a un sector importante de las familias del país: aquellas que pertenecen a la llamada Clase Media. Hasta que, finalmente, el Presidente Piñera anunció públicamente y, en compañía algunos de los integrantes de su gabinete, un nuevo Plan de Apoyo para dicho sector. Sin embargo, las medidas no tuvieron una buena recepción, de parte del Senador y Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Juan Pablo Letelier.

Para el parlamentario PS, las medidas dirigidas a la Clase Media: "Eran un paso altamente esperado. Sin embargo, una vez más, estamos frente a propuestas insuficientes y poco efectivas. Es una mala idea pensar que endeudar a la Clase Media es una ayuda". Señaló también que ya en la crisis, miles de familias venían con deudas de arrastre, por lo que -a su juicio- aumentarlas sería solo generar una mayor brecha, para quienes ya coparon su capacidad de endeudamiento.

Como ejemplo a lo que ocurre con miles de familias del país, el legislador comentó la situación que hoy viven pequeños y medianos agricultores de la Región de O'Higgins, muchos de los cuales también son parte de la clase media nacional. "Muchos de ellos, ya están con una completa situación económica por las deudas que tienen con INDAP, que se hicieron más críticas en el contexto de sequía que hemos vivido. Aumentar sus deudas, evidentemente sería suicida" y agregó que, "Así como ocurre con miles de otros trabajadores, dependientes e independientes, no se entiende que sigamos pensando en incrementar su nivel de endeudamiento. Esa no es la ayuda que esperábamos y que tanto habíamos demandado".

El Senador PS recordó además que, "Si miramos estos anuncios y vemos también lo que están pasando miles de pequeños y medianos empresarios que no han podido acceder, al FOGAPE -que podría haber sido otra alternativa de ayuda- es cuando nos damos cuenta que el ejecutivo nos está entregando alternativas que no son efectivas y eficientes. Y lo que es peor, no están cumpliendo el objetivo esperado".

"Es tiempo de reconsiderar, una vez más, las medidas"

Para Letelier, las propuestas que implican deudas es una opción que para algunos pocos pueden ser beneficiosas, pero que no son la mejor alternativa para la mayoría de las familias chilenas.

"Ya vimos lo que pasó con el FOGAPE y las Mipymes del país. Se hizo un anuncio en grande, que también implicaban niveles de endeudamiento, pero con la promesa de 0% de interés efectivo. Sin embargo, el grueso de los mini y pequeños empresarios del país hoy siguen viviendo una situación angustiante, ya que no han logrado optar a los respectivos créditos, porque no resultan solventes para la banca y porque se ven enfrentados a una y mil trabas desde las instituciones financieras. Es decir, para ellos la ayuda aún no llega e incluso han debido endeudarse como persona natural, para lograr responder a sus compromisos financieros. Es tiempo de reconsiderar, una vez más, las medidas", afirmó Letelier.

Lo planteado por el Senador de la Región de O'Higgins va en la línea del informe que presentó el Instituto Igualdad respecto al Fondo de Garantía de Pequeños Empresarios, que indica que aún cuando dicho Fondo consideró una capitalización de US$ 3.000 millones, solo US$1.000 millones, aproximadamente, se han adjudicado en líneas de garantías a 11 instituciones financieras (a abril de 2020); es decir, se ha alcanzado solo un tercio del total promedio.

Por otro lado, el Ejecutivo proyectó garantía para nuevos créditos hasta por US$ 24.000 millones. De este total, entre US$ 12.000 y 13.000 deberían destinarse a MIPYMES. Hasta el momento se han otorgado créditos por US$ 7.850 millones, de los cuales solo unos US$ 4.280 millones se han destinado a las MIPYMES.-