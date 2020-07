UOH ratifica su compromiso con la diversidad en el Día Internacional del Orgullo LGBTQI+

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTQI+ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer) el próximo 28 de junio, la Universidad de O'Higgins ha preparado una pieza audiovisual que será lanzada a la comunidad como una forma de ratificar y reforzar su compromiso con la diversidad, la inclusión y la no discriminación en todos sus campus.

La fecha recuerda las manifestaciones acontecidas el año 1969 en el bar Stonewall Inn (Nueva York), un movimiento que buscaba llamar la atención sobre las violentas redadas policiales y las injustas leyes que se aplicaban a los homosexuales en Estados Unidos. Esta serie de hechos marcarían el inicio del movimiento de liberación homosexual que se extendería en todo el país y el mundo.

La directora de la Oficina de Equidad y Género de la Universidad de O'Higgins, Dra. Claudia Alarcón recalcó la importancia que juegan las universidades a la hora de promover valores y conductas que eviten la discriminación de cualquier tipo. "Es importante que todas las instituciones del país conmemoren este día, donde el respeto a los derechos humanos juega un rol protagónico", indicó.

La Dra. Alarcón añadió que "El rol de las universidades en la lucha contra la discriminación sexual es fundamental. En esta y todas las casas de estudios superiores tenemos que garantizar espacios libres de discriminación y de violencia, no solo para las mujeres, sino que también para todas las personas independiente de su sexo, identidad sexual o orientación sexual".

Desde su creación, la Universidad de O'Higgins asumió dicho compromiso. En este sentido, la Dra. Alarcón manifestó que "Hemos desarrollado una serie de medidas bajo esta temática. Por ejemplo, en nuestra universidad existe el reconocimiento y respeto a la libre opción sexual, garantizando la libertad, igualdad y trato no discriminatorio, con el fin de asegurar una buena convivencia dentro de la comunidad universitaria que promueva el pleno desarrollo de los miembros de la comunidad sean estos funcionarios, académicos o estudiantes. El 28 de marzo de 2019, mediante la Resolución exenta Nº262 se aprueba el procedimiento para reconocer el nombre social a las personas que lo soliciten en virtud de su identidad de género, siendo esta iniciativa un reconocimiento muy importante a la identidad sexual de las personas. Además, hemos trabajado con la agrupación estudiantil Queer UOH, centrándonos en el reconocimiento de la diversidad sexual en nuestra comunidad".

"Por otra parte, estamos trabajando en materiales educativos y de prevención con el fin de promover una convivencia universitaria que valore la diversidad en todas sus formas y expresiones. Para ello hemos realizado diferentes campañas, y seguimos desarrollando fórmulas para incluir una educación no sexista, incluyendo a personas heterosexuales y población LGBTQI+. Estas son algunas de las medidas que van en la dirección que queremos como Oficina de Equidad y Género y se cuadra con el compromiso en contra la discriminación que tiene la UOH", añadió la Dra. Alarcón.

Queer UOH

Para la estudiante de Medicina y representante de la agrupación estudiantil Queer UOH, Josefina Vargas, la convivencia al interior del recinto universitaria ha sido positiva ya que, "No ha habido problema alguno con ello, esto porque los y las estudiantes tienen una mente más abierta con respecto a este tema y por lo general no se han generado alguna instancia homofóbica. Como grupo tenemos protocolos en caso de que ocurran hechos de discriminación, en los cuales brindamos apoyo a la persona que lo requiera en su momento, pero en ese sentido no ha existido alguna denuncia respecto al tema", destacó.

Josefina Vargas añadió que "La Universidad ha hecho las cosas de buena manera, en donde la Oficina de Equidad y Género tiene un rol fundamental y como agrupación y estudiantes estamos apoyando las iniciativas que se generan. Como estudiantes recibimos esta ayuda con gran alegría, creemos que como agrupación nos falta ciertos aspectos para seguir creciendo, en eso la institución está bien adelantada a lo que nosotros hemos estado trabajando y eso es muy positivo para todos y todas".-