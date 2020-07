El rol fundamental del laboratorio del Hospital de Santa Cruz en tiempos de COVID-19

Nuestro país se ha convertido en uno de los países en Latinoamérica con más test realizados per cápita, superando el millón de muestras, contribuyendo con esto a mejorar la pesquisa de pacientes infectados por COVID-19 y al seguimiento de sus contactos por parte de la autoridad sanitaria. Todo esto gracias a la gran preparación y capacidad de adaptación que han mostrado los profesionales y técnicos que trabajan en todos los laboratorios a nivel nacional, siendo estos puntos los que han destacado en Chile la alta capacidad de pesquisa que mantiene. En este escenario el Laboratorio Clínico y Unidad de Medicina Transfusional del Hospital Santa Cruz en su rol de cabecera de la micro área, no ha estado exento de la constante dinámica y adaptación que ha exigido esta pandemia, ya que no solamente los laboratorios clínicos son importantes por realizar el tan valioso examen PCR, sino que además, tienen la responsabilidad de apoyar el diagnóstico clínico de los pacientes que consultan y se hospitalizan.

El jefe del Laboratorio Clínico del Hospital de Santa Cruz, César Rodríguez, nos entrega detalles del trabajo realizado, señalando que "Nuestro laboratorio ha realizado una ardua preparación para sobrellevar este gran desafío, siempre conscientes de que debíamos realizar mejoras en nuestros procesos y protocolos internos, aumentar la dotación de personal e implementar nuevos exámenes para el apoyo al diagnóstico y tratamiento de pacientes COVID".

Al ser consultado sobre a las principales mejoras que debieron realizar, el tecnólogo médico destaca que "Lo primero fue reforzar el recurso humano con cuatro tecnólogos médicos, sumado a dos TENS para, de esta manera, poder cumplir con la oportunidad de los exámenes críticos y terapia transfusional en todo horario. Otro punto importante fue la mejora de nuestros protocolos, principalmente el de bioseguridad, ya que si bien no estamos expuestos directamente a pacientes, sí tenemos contacto directo en todo momento con las diferentes muestras que se procesan diariamente, incluyendo pacientes COVID positivos, por lo tanto fue necesario mejorar los flujos internos y extremar las medidas de bioseguridad según la evidencia científica vigente, con el objetivo de resguardar al personal que manipula dichas muestras".

"Se creó una sección COVID, donde se concentró el procesamiento de virus respiratorios y muestras de pacientes sospechosos o positivos. Dicha sección cuenta con Gabinete de bioseguridad, exclusas, ventanilla para flujo continuo de muestras, centrifuga y una estación para el ingreso y validación de muestras. En esta sección se centralizan los procesos más riesgosos de acuerdo a la muestra recibida y a la posibilidad de generación de aerosoles que pudiesen poner en riesgo al personal, además el personal que entra en la sección está designado y ocupa los elementos de bioseguridad correspondientes y se realizó la implementación de algunas técnicas específicas para el seguimiento y tratamiento de pacientes COVID, lo cual va en apoyo directo al clínico para la toma de decisiones de manera rápida de acuerdo al estado del paciente", complementó el profesional.

Los funcionarios también se prepararon por medio de "Capacitación continua en relación a los nuevos protocolos y flujos que se implementaron en la unidad. Fue también necesario actualizar nuestros conocimientos acerca de esta nueva enfermedad, en relación a la alteración de parámetros, exámenes y la curva de pesquisa de la enfermedad. Lo anterior con el objetivo de estar preparados al momento de validar nuestros resultados con el conocimiento necesario y de acuerdo a la literatura vigente", sostuvo el funcionario.

Respecto al rol que cumple la Unidad en la región, César Rodríguez, sostiene que "Nuestro Laboratorio tiene la responsabilidad de recibir y enviar todas las muestras para PCR COVID de los diferentes establecimientos que abarca nuestra micro área, tanto de hospitales como de APS, lo cual suma a la fecha la recepción y derivación de más de 1.500 muestras. En este contexto fue necesario apoyar con el recurso humano de TENS interno en horario diferido para la recepción de estas muestras y así evitar colapso en ventanilla de recepción".

Para finalizar, el encargado de la unidad comenta que "Todos estos cambios han significado un arduo trabajo de todo el personal del Laboratorio, sin embargo, es gratificante contar con un tremendo grupo de compañeros de trabajo entre TENS, OFA, Auxiliar de servicio y Tecnólogos Médicos (29 en total), quienes demuestran diariamente su compromiso con el hospital, con el Laboratorio, con los pacientes y con el rol que tenemos en el apoyo al diagnóstico clínico. Compromiso que nos ha llevado a realizar los cambios y mejoras de manera conjunta en donde la participación de todos es primordial para alcanzar un desempeño óptimo en nuestro trabajo".-