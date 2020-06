Gobierno inició entrega de 25.000 cajas de alimentos a hogares de comunas en cuarentena

Un total de 25.000 cajas de alimentos comenzó a entregar el Gobierno este viernes a familias de Rancagua y Machalí, comunas que se encuentran bajo confinamiento obligatorio desde el viernes 19 de junio, medida que se extendió por siete días más.

La Intendenta Rebeca Cofré lideró el inicio de la segunda etapa de la entrega de canastas familiares, que forma parte del programa Alimentos para Chile en el marco de la Red de Protección Social que ha puesto en marcha el Gobierno del Presidente Piñera para apoyar a las familias chilenas, sobre todo a las más vulnerables y de clase media.

La jefa de Gobierno en O’Higgins estuvo acompañada del Jefe de la Defensa Nacional, General Jorge Jacque; el Gobernador de Cachapoal, Felipe Uribe; el Alcalde de Rancagua, Eduardo Soto; Manuel Elizondo de la Seremi de Salud; y del Director del Servicio de Salud O’Higgins, Fabio López.

La Intendenta Rebeca Cofré señaló que “estamos viviendo tiempos en que todos debemos hacer un esfuerzo, y en esa línea como Gobierno estamos haciendo un esfuerzo extra, por eso hoy (viernes) hemos puesto en marcha una segunda etapa de entrega de cajas de mercadería del programa Alimentos para Chile. Son 25.000 canastas con elementos esenciales que comenzaron a ser distribuidas a las familias de Rancagua y Machalí, comunas que están en cuarentena y cuya medida se ha extendido por una semana más”, dijo la Intendenta Cofré.

La jefa de Gobierno en O’Higgins añadió que “estamos estudiando la forma de llegar con ayuda a más hogares de las comunas que se encuentran en esta extrema medida de cuarentena, que incluye por supuesto también la posibilidad de llegar a familias de la comuna de Graneros”.

Por su parte, el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, indicó que esta pandemia “nos ha significado maximizar no solamente los esfuerzos, sino que solamente las voluntades. En forma especial quiero agradecer a la Intendenta, porque la semana pasada le señalamos que estamos haciendo los máximos esfuerzos del municipio en materia de recursos, y en menos de una semana las 20 mil cajas que son para Rancagua están aquí, y están nuestros funcionarios que no han parado ni un día … no hay día feriado ni día de descanso para nosotros, porque el Coronavirus no descansa”, dijo el alcalde Eduardo Soto.

“Es la hora de la solidaridad, del trabajo en unidad; por eso le pido a la Intendenta (Rebeca Cofré) que le pueda transmitir al Presidente (Sebastián Piñera) los agradecimientos, porque estas cajas estaban siendo esperadas con mucha ansiedad”, afirmó el jefe comunal.

ALIMENTOS PARA CHILE

La entrega de cajas forma parte del programa “Alimentos para Chile”, campaña inserta en la Red de Protección Social que ha puesto en marcha el Gobierno del Presidente Piñera para apoyar a las familias chilenas, sobre todo a las más vulnerables y de clase media.

En total, más de 10 millones de personas están recibiendo algún tipo de ayuda de la red implementada para hacer frente a la crisis social derivada de la pandemia del Coronavirus.

En la región de O’Higgins, en la primera etapa del programa se están terminando de entregar más de 42.000 cajas con alimentos a hogares de las 33 comunas. Cada canasta de alimentos incluye componentes de alimentos y de limpieza, incorporando elementos como legumbres, fideos, aceite, leche, azúcar, tarros en conserva y harina, entre otros productos de primera necesidad.