Con We Tripantu virtual y conversatorio se conmemoró el solsticio de invierno en la Región de O’Higgins

El 20 de junio ocurrió el solsticio de invierno, y con ello la noche más larga del año, cuando el sol alcanza su punto más lejano en el hemisferio norte, retornando hacia el hemisferio sur. Para gran parte de las culturas originarias, esta fecha señala un cambio que se vincula con la renovación de los ciclos naturales de la tierra y de las existencias individuales y colectivas. Por tal motivo el pueblo mapuche realiza la conmemoración, también conocida como We Tripantu.

Sin embargo, debido a la actual situación de pandemia, la celebración este año fue desarrollada en forma virtual. La Mesa de Cultura de los Pueblos Originarios de la Región de O’Higgins, en conjunto con la Subdirección de Pueblos Originarios, del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, realizó por videoconferencia la conmemoración el pasado sábado.

En la actividad se buscó reproducir un We Tripantu vivencial, y para ello se convocó a los participantes antes de la salida del sol. Una de las agrupaciones participantes realizó una ceremonia simbólica, sin visibilizar imágenes. A continuación, los participantes realizaron un conversatorio íntimo, con diferentes temáticas, y agradeciendo la oportunidad de compartir en comunidad.

En este simbólico We Tripantu participó la seremi Lucía Muñoz Sandoval, quien señaló y valoró la importancia de reunirse y compartir en estos momentos de pandemia. Considerando que en el contexto que vivimos, es el momento en que debemos comprometernos aún más, en la protección y en el autocuidado, por lo que realizar actividades virtuales se vuelve muy importante y hoy es la forma de compartir y mantener a las comunidades unidas espiritualmente.

En tanto que el día martes 23 de junio se realizó un “Conversatorio sobre el sentido del We Tripantu”, transmitido por el Canal de YouTube de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios, del Servicio Nacional de Patrimonio (SUBPO Pueblos Originarios), donde participaron José Quintulen, Presidente de la Asoc. APO de Mostazal; Walter Pichilonko, de la Asoc. We Rayen Mapu de Graneros; junto con Nelly Antiman de la Asoc. We Rupü de San Fernando. Además, estuvo José Ancan, Subdirector Nacional de Pueblos Originarios, del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Actuaron como moderadores Pablo Ramírez, Encargado Regional de la Subdirección de Pueblos Originarios junto Leslie Araya, Encargada Regional (S) del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural.