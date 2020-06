Servicio de Salud O’Higgins adquiere 140 monitores de alta complejidad para camas UCI

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por Covid-19 y junto a las medidas preventivas adoptadas, las autoridades de salud han concentrado sus esfuerzos en el fortalecimiento de las redes asistenciales, en particular en todo lo que guarda relación con las camas de alta complejidad y la ventilación mecánica requerida para la atención de pacientes críticos.

Las acciones en torno a reforzar las camas críticas en la Región de O’Higgins no se dejaron esperar y rápidamente se efectuaron las coordinaciones necesarias para proveer nuevos recursos para el Servicio de Salud, fue así como el Consejo Regional actuó en consecuencia y aprobó las partidas requeridas para la adquisición de 140 monitores de alta complejidad marca DRAGER modelo VISTA 120C, de los cuales 100 ya se encuentran en el país para ser distribuidos entre los cuatro establecimientos de la región que cuentan con camas UCI.

“La adquisición de estos monitores de alta complejidad implicó una inversión de $630 millones y serán distribuidos a partir de los próximos días. De los 100 que llegaron, 34 van para el Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins, 30 para el Hospital de San Fernando y 18 para cada uno de los hospitales de Santa Cruz y Rengo. Esto es tremendamente importante y agradecemos el apoyo del Core y del Gobierno Regional para concretar esta necesidad que hoy más que nunca llega cuando la pandemia tiene a varias comunas de nuestra región en cuarentena, lo que es una clara señal del alza en el contagio”, destacó el director (s) del Servicio de Salud O’Higgins, Fabio López.

Respecto a ello, la presidenta del Consejo Regional, Carla Morales, indicó que: "hace un tiempo atrás, cuando comenzó la emergencia sanitaria, a través del Consejo Regional pudimos reunirnos con nuestro director subrogante del Servicio de Salud O'Higgins, con nuestro ex intendente y también con otras autoridades de salud, en ese marco nos pusimos a disposición en el CORE para poder trabajar en conjunto y poder también disponer de los recursos necesarios para poder enfrentar esta crisis sanitaria. Es por eso que desde el CORE aprobamos de forma unánime en una primera instancia más de $3 mil millones para la compra de equipos y equipamiento para nuestra red hospitalaria, y nos pone sumamente contentos que ya estén llegando los equipos a nuestros hospitales, pues sabemos que los monitores van a ser esenciales para salvar vidas de muchas personas”.

Asimismo, añadió Carla Morales que: “quiero agradecer a cada uno de los funcionarios de salud, quienes están dando su mayor esfuerzo por poder colocar desde su profesionalismo, empatía y sobre todo vocación en ir en ayuda de aquellas personas que lo están pasando mal producto del COVID-19. Gracias nuevamente, cuenten con nuestro apoyo para todo lo que se requiera, sobre todo también para colocar recursos, para enfrentar esta crisis sanitaria que nos ha afectado tan fuertemente no tan solo en materia de salud, sino que también a través de una crisis económica y social".

Sobre la llegada de los monitores, la subdirectora médica del Servicio de Salud O’Higgins, Dra. Alejandra Reyes, explicó que "no solo de ventiladores ‘vive’ una cama UCI, necesita varios monitores también, bombas de infusión y varios otros elementos, además del recurso humano calificado. Lo que compramos, gracias a los fondos aprobados por el Consejo Regional y la gestión del Gobierno Regional, son monitores de primera calidad, de primer nivel, para poder monitorizar precisamente a nuestros pacientes y poder ir evaluando sus signos vitales en tiempo real y mientras dure su hospitalización”, para la Dra. Reyes, el equipamiento adquirido “es tan importantes que no podemos aperturar ninguna cama UCI si no tenemos estos monitores que están llegando gracias al aporte y visión del Gobierno Regional”.