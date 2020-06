Mall VIVO San Fernando transforma sus espacios para ofrecer apoyo a vecinos afectados por la pandemia

La pandemia de COVID-19 trajo consigo una nueva realidad, obligando a la población a abordar lo cotidiano, como el trabajo y la educación, de una manera diferente. En este contexto, Mall VIVO San Fernando hizo un cambio en su operación y transformó su patio de comida -que hoy no es utilizado- en "Tu Espacio VIVO", iniciativa que busca apoyar a los vecinos del centro comercial a través de la posibilidad de utilizar este sector para estudiar o trabajar utilizando de forma segura y gratuita el espacio y wifi disponible.

Con cupos máximos de uso, separadores de acrílicos, higienización permanente y toma de turnos, "Tu Espacio VIVO" busca entregar la posibilidad a quienes no cuentan con todas las posibilidades para poder contar con el lugar y tecnología que hoy se hace tan relevante. "Desarrollamos esta iniciativa porque pensamos en nuestros vecinos que, por la crisis que estamos viviendo, necesitan ayuda para poder estudiar o trabajar. No todos pueden acceder a internet o no todos tienen un espacio cómodo y tranquilo disponibles para hacer tareas o trabajar. Por eso, nosotros repensamos nuestro patio de comidas para entregar este servicio de forma gratuita para quienes lo necesiten manteniendo estrictas normas de higiene y seguridad sanitaria", afirma Tatiana Riesle, Sub Gerente de Marketing y Experiencia de Malls & Outlets VIVO.

Los cupos para acceder a la utilización de esta iniciativa son limitados y quienes quieran agendar su hora, podrán hacerlo a través de www.mallsyoutletsvivo.cl. Además, como medida de precaución, se realizó la separación de las mesas para mantener el distanciamiento físico y se instalaron separadores de acrílico de más de 55cm de altura. "Cada vez que alguno de nuestros vecinos reserve en nuestra página web, quedará agendada su hora por un máximo de 120 minutos. Cuando termine de utilizar su cupo, todo lo que se utilizó será desinfectado e higienizado para que esté en óptimas condiciones para quien lo use posteriormente. Queremos ser enfáticos en señalar que quienes quieran utilizar estos espacios también deben considerar las máximas precauciones como el uso de mascarilla obligatorio y distanciamiento físico, entre otras medidas que estamos implementando en nuestro mall", agrega Tatiana Riesle.

Mall VIVO San Fernando cuenta con una serie de estrictas medidas sanitarias durante este período de marcha blanca, protocolos que permiten contar con las condiciones de prevención requeridas para una visita segura en caso de ser necesario asistir.

Éstas consideran, entre otras, el uso obligatorio de mascarillas para todos quienes circulen en el recinto; disponibilidad de alcohol gel en el ingreso a cada tienda; aforo máximo en cada local y baños; habilitación de un espacio de entrada y otro de salida en tiendas con más de un acceso; demarcación de separación de un metro de distancia en mesones de atención, cajas de pago y en los pasillos, así como en escaleras mecánicas; y la limpieza y desinfección permanente de todos los espacios del centro comercial.

Adicionalmente, a través de un sistema tecnológico de última generación se realiza un control de temperatura a clientes, personal de las tiendas, operadores, colaboradores y proveedores al ingresar al centro comercial.-