Colegio Médico preocupado por brote generado en cárcel de Rancagua por traslado de reos

La semana pasada se conoció del traslado de 99 internos desde Santiago a Rancagua, donde se informó que se habían tomado todas las medidas y protocolos para este cambio, lamentablemente hoy nos enteramos de que 79 de ellos dieron positivo al covid-19.

Cada interno debiera haber venido con su PCR lista, y cumplir un aislamiento preventivo. Recién ayer se conoció el resultado de los exámenes, donde el 98% de los trasladados dieron positivo, poniendo en riesgo la salud de los otros internos y del personal que labora en este recinto carcelario, además de poner en riesgo el desempeño de la Red Asistencial, la hoy trabaja casi en su total capacidad.

La Directiva del Colegio Médico de Rancagua rechaza el movilizar personas de la región metropolitana a nuestra región por el evidente riesgo epidemiológico de generar un foco de transmisión al interior del centro penitenciario y que luego se extenderá al resto de la comunidad, así lo comentó la Vicepresidenta del Colmed, Dra. Leislie Salvatierra: "Es increíble que pasaran una aduana sanitaria entre las regiones Metropolitana y la Sexta, incumpliendo toda norma sanitaria, la que genera riesgos innecesarios a la Región de O'Higgins, con el traslado de un brote que va a diseminarse. Los gendarmes no tienen los suficientes elementos de protección personal (EPP), ni capacitaciones para manejar personas con covid positivo. Solicitamos el pronunciamiento de las Seremis de Justicia y Salud e investigar quienes son los responsables de esta errática decisión y sí esta decisión conto con las autorizaciones y salvoconductos del Ministerio de Salud". Puntualizó la Dra. Salvatierra

El día viernes 19 de junio, la Presidenta del Departamento de DDHH del Colegio Médico de Rancagua, Dra. Mirta Tapia trató de ingresar hasta la Cárcel de Rancagua, con el objetivo de ver como estaban cumpliendo los protocolos de Covid al interior del recinto penitenciario, donde se le impidió concretar la visita, en las mismas condiciones que lo han efectuado visitas con el mismo fin en Santiago y Valdivia. Esta observación tenía como objetivo ver el estado de los internos trasladados desde Santiago y el fiel cumplimiento de aislamiento con el resto de la población penal.

Por su parte, el Dr. Enrique Morales, Presidente del Departamento de DDHH del Colegio Médico de Chile, comentó que, "En el marco de esta pandemia, como Departamento Nacional de DDHH hemos estado en total desacuerdo con los traslados de reclusos de la región metropolitana a otras regiones. Además, como Colmed no debemos respaldar esta medida, dado que ha quedado claramente demostrado con los traslados de reclusos a Valdivia, La Serena y ahora con Rancagua que Gendarmería no cuenta con el personal ni las capacidades técnicas para asegurar el cumplimiento de protocolos para no crear un foco en otra cárcel que llegue a la comunidad", enfatizó.

El Colegio Médico de Rancagua exige que se tomen las sanciones a quienes hayan tomado estas medidas que ponen en riesgo la salud de toda la comunidad de O'Higgins. Estos casos positivos de tener complicaciones propias del covid colapsaran el sistema sanitario de la Sexta Región, el que ya está debilitado con el número de casos actuales.

La Directiva del Consejo Regional Rancagua espera que las autoridades puedan ejecutar un nuevo plan estratégico de contingencia, que asegure la salud de los internos positivos y los que no, para que la propagación de este virus no salga de este recinto, perjudicando la actual situación que vive la región.-