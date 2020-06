Asociación de Municipalidades solicita ampliar cuarentena a tres comunas de la región

El alcalde José Miguel Urrutia, Presidente de la Asociación de Municipalidades O'Higgins (MURO' H) junto a los 33 alcaldes de la región, solicitó formalmente a la Intendenta Rebeca Cofré Calderón extender la cuarentena a otras tres comunas. Dicha solicitud fue realizada a través de una carta donde se explica que, debido al aumento considerable de casos, piden ampliar la medida a las comunas de Rengo, Graneros y San Vicente de Tagua Tagua.

La inquietud nace del incremento de contagios en las comunas anteriormente mencionadas, el Presidente de la Asociación explicó que: "Miramos con mucha preocupación lo que sucede día a día con el aumento de casos positivos en la región y muy especialmente en Graneros, Rengo y San Vicente por eso, todos alcaldes solicitamos aumentar la cuarentena para esas comunas. Hoy pedimos a la máxima autoridad regional que intervenga ante el Ministro de Salud para tomar medidas a tiempo y evitar que se produzca el colapso total de nuestro sistema sanitario".

En la carta también se exponen las desventajas de la cuarentena con respecto a la economía y la crisis que las familias chilenas atraviesan, sin embargo, impera proteger a las personas y el actuar a tiempo para frenar el ascenso de la curva de contagios a nivel regional. Si bien sabemos, Rancagua y Machalí ya se encuentran en cuarentena total, pero, todo depende del comportamiento de los ciudadanos en acatar las medidas expuestas por el Gobierno.

Ya se ha hablado sobre la necesidad de un cambio de estrategia para detener el incremento de los casos positivos de Covid-19 pero mientras la movilidad no disminuya, no es posible concretar el descenso de números de contagios. "Debemos actuar de una manera preventiva y no reactiva, creo que estamos a tiempo de tomar las medidas firmes necesarias para evitar el traslado del virus entre las demás comunas", agregó el Presidente del MURO'H.

Es importante destacar que el alcalde Urrutia en calidad de presidente de la asociación realizó la misma solicitud a la Ministra Karla Rubilar, quien estuvo en la región hace días. Durante el encuentro, la Ministra mostró interés en la petición y se comprometió a presentarlo en la mesa de trabajo en Santiago.-