Alcalde Claudio Segovia: "No entendemos cómo Graneros quedó sin cuarentena y Machalí sí"

"La verdad no entiendo por qué nos dejaron fuera de una medida que hemos solicitado con insistencia y que necesitamos debido a las altas cifras de contagios diarios. Si Machalí entró en esta fase, no entendemos por qué nosotros no. Y de verdad no es nada contra los vecinos de la comuna que lidera el alcalde Urrutia, pero acá tenemos casi igual cantidad de población (35 mil habitantes) y en menos extensión territorial, lo que aumenta el riesgo de propagación masiva, como efectivamente está ocurriendo", relata el edil.

Hasta el día miércoles 17 de junio, Graneros posee 111 contagiados y 3 fallecidos: "Lo que nos instala entre las tres comunas de mayor infectados. Muchos de nuestros vecinos trabajan en Rancagua y el cierre solo en la capital regional, no impedirá que se siga propagando a las comunas adyacentes, como somos nosotros. El ideal era blindar a todo lo cercano a Rancagua y en eso estábamos nosotros. Por lo que hago un llamado desesperado a la Intendente Rebeca Cofré y al Ministro de Salud, Enrique Paris para que analicen la situación que estamos viviendo".-