Exportaciones silvoagropecuarias empujan al alza los envíos de la Región de O´Higgins

La Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Subrei, dio a conocer la planilla de exportaciones regionales y sectoriales con cifras al mes de abril del año 2020 usando como fuente los datos del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos.

A nivel nacional, las exportaciones no cobre totalizaron US$ 12.180 millones (un 52% del total) y anotan una disminución de 7% con respecto al mes de abril 2019. Pese a este panorama, un grupo de siete regiones, entre ellas la de O'Higgins, muestran un crecimiento con respecto a los primeros cuatro meses del año 2019.

Así, por ejemplo, los envíos de la Región de O'Higgins superaron los US$ 1770 millones, un 4% más que el mismo período del año anterior. Esta alza obedece al crecimiento experimentado por las exportaciones silvoagropecuarias, que superaron los US$ 4.012 millones (33% del total de envíos no cobre), lo que significa US$ 143 millones más que el período enero-abril del año 2019.

Dentro del crecimiento de las exportaciones del sector silvoagropecuario destacan los envíos de frutas frescas como cerezas, uvas y duraznos. También suben los envíos de otros sectores como carnes, agroindustria y hortalizas frescas; todos productos con abundante oferta regional.

"En ProChile estamos trabajando intensamente en diferentes acciones de promoción y negociación online para apoyar especialmente a las pequeñas y medianas empresas exportadoras. Recién concluimos una rueda de negocios virtual con importadores asiáticos de alimentos que duró un mes y próximamente iniciaremos otra rueda similar con importadores de frutos secos de Emiratos Árabes. Nuestro objetivo es mantener funcionando la cadena exportadora, especialmente por lo que significa para la empleabilidad y para el dinamismo de la economía local", dijo la directora Regional (S), Dafna Michaud Michaud.

Las demás regiones que registraron alzas en sus envíos son Atacama (+76%), Tarapacá (+21%), Magallanes (+10%), Ñuble (+7%) La Araucanía (+5%) y Maule (+3%).-