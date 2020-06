Diputada Sepúlveda (FRVS) por renuncia ministra Santelices: "Era una muerte anunciada"

La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, se refirió a la renuncia de la ahora ex ministra de la Mujer Macarena Santelices, señalando que: "Sus permanentes desatinos y malas decisiones en el ministerio y su actuar desde sus tiempos como alcaldesa, nos hicieron pensar desde el principio que este nombramiento duraría muy poco".

"Hace poquito tiempo dijimos que el Gobierno se había disparado a los pies, anunciando a esta Ministra con las características que ella tiene, tanto familiar como su actuar permanentemente. Yo creo que esta fue una muerte anunciada en relación a lo que la Ministra podía durar en el cargo y los desatinos por los cuales ella hoy día renuncia. Yo creo que necesitamos una Ministra que entienda el proceso político que hoy día se está viviendo, que entienda además, el proceso que se está viviendo en torno a los movimientos feministas en el país y en el mundo y esperamos que el Presidente de la República no se vuelva a equivocar y que elija a una mujer dentro de sus filas, indudablemente, pero con una amplitud de criterio y con una capacidad de entender qué es lo que está ocurriendo en los movimientos feministas, en el derecho de la mujer y por cierto pueda entender que les está pasando hoy día a las mujeres chilenas".

Sepúlveda agregó que: "Se cometieron muchos errores en menos de un mes, pensando en el video largamente hablado, su pelea con Carola Plaza, la contratación del asesor de ayer, que eso terminó significando su salida. Pero, si bien insistimos en que hubo un error de origen que comete el Presidente de la República al nombrarla, lo demás, son errores que van uno tras otro, que tienen el mismo origen, que es la forma de pensar que tiene esta persona, en relación a la utilización de la mujer, en relación a que la mujer no tenga el protagonismo que merece y que necesita hoy día la sociedad chilena".

"Por lo tanto solo nos queda esperar hoy día que de verdad el Presidente de la República no se vuelva a equivocar porque sería un nuevo bochorno, que entienda que tiene que colocar a mujeres de verdad, que miren el mundo con una mirada distinta y no con la mirada de los años 50, para que este Ministerio que para nosotras es tan importante y que costó tanto poder lograr, no tenga una Ministra que cada un mes tenga que salirse del cargo o renunciar o que le pidan la renuncia. Y no solo pensando en estos tiempos de pandemia, sino que sobre todo después de esta crisis, porque no me cabe duda que los movimientos sociales y feministas y en pos de los derechos de las mujeres van a surgir con mucha más fuerza después de la pandemia.", concluyó.-