Diputado Castro (PS): "Exigimos la cuarentena total de una vez por todas"

"Ya estamos en el cuarto mes ¿Cuánto más tiene que esperar la autoridad para considerar a la región de O´Higgins? Aquí hay un drama sanitario y social enorme, y por eso exigimos la cuarentena total de una vez por todas", dijo este domingo el expresidente del Colegio Médico de Chile y parlamentario por O´Higgins, Dr. Juan Luis Castro.

Guion seguido, Castro, emplazó al "Ministerio de Salud y al Gobierno, para que adopten una conducta -coherente- con la región de O'Higgins antes de que haya más muertos, y antes de que haya un drama social mucho más grave del que hay hoy día".

Según el Parlamentario: "La región del Libertador tiene casi un millón de habitantes que son desconsiderados, que no se toman en las estadísticas, que no hay alusión a ellos, que se ignoran en la práctica, y que esa ignorancia demuestra la falta de voluntad política para resolver este problema".

En esa misma línea, Juan Luis Castro, calificó la situación en O´Higgins como "desesperada", detallando que han existido: "1.800 personas esperando su examen PCR, que no llega después de dos semanas; una cantidad inexplicable de casos que todavía no son detectados, muy poca capacidad en los hogares sanitarios, y los fallecidos se siguen sumando".

"¿Hasta cuándo el presidente Piñera y el ministro de Salud siguen esperando sin dictar nada para la región de O´Higgins? Esto es inaceptable. Si no es ahora, ¿cuándo?", dijo para concluir el médico y parlamentario.

