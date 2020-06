Declaran admisible querella de capítulos contra fiscal regional

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Ricardo Pairicán García, Marcela de Orué Ríos y el abogado (i) José Irazábal Herrera- declaró la admisibilidad de la querella en sus dos hipótesis por lo que el querellado quedará suspendidos de sus funciones una vez ejecutoriada la resolución.

"Que, el primer capítulo, que se refiere a la infracción al artículo 246 del Código Penal, exige que el agente sea un empleado público, que revele secretos de que tenga conocimiento o entregue indebida o ilegalmente papeles o copias que tenga a su cargo y no deban ser publicados (...). En el actual escenario de la investigación, se presentan los elementos básicos del tipo penal citado, por cuanto el imputado no niega que extrajo información de un sistema al que sólo pueden acceder funcionarios del Ministerio Público, respecto de terceras personas, la que entregó a familiares, siendo una cuestión que debe determinarse en el juicio respectivo si la información referida es secreta o no en los términos que exige el artículo 246 del Código Penal, análisis que excede a esta etapa de admisibilidad", sostiene el fallo.

La resolución agrega que: "(...) en relación con el segundo capítulo, relativo a la Ley 19.223, configurado en virtud de los mismos hechos antes mencionados, su artículo cuarto, exige por parte del agente una conducta específica y un disvalor incorporado a ella relativa al actuar en forma 'maliciosa', es decir, con dolo y, como éste no se presume y debe probarse, precisamente es en el juicio respectivo en el que debe determinarse su configuración, sin perjuicio de lo cual, en concepto de esta Corte, existe mérito para formular acusación y, en consecuencia, declararlo admisible".

Para la Corte de Rancagua: "(...), en definitiva, al declarar admisible la presente querella, en sus dos capítulos, no significa, bajo ningún concepto, decidir sobre el fondo del asunto, esto es, la efectividad de los delitos imputados ni el grado de participación que en ellos, sino que tan sólo, y conforme a los fundamentos reseñados con anterioridad, declarar que hay mérito suficiente para tal admisibilidad, debiendo debatirse, sobre el fondo, en un juicio oral ante el tribunal que en derecho corresponda, en donde deberán acreditarse las imputaciones formuladas, más allá de toda duda razonable que logren desvirtuar el principio de inocencia de todo imputado, el cual deberán otorgarse los derechos y garantías de un debido proceso".

Por tanto, se resuelve que: "Se declara admisible la querella de capítulos en contra del Fiscal Regional de O'Higgins, Emiliano Andrés Arias Madariaga en sus dos hipótesis, quedando suspendido de sus funciones, una vez ejecutoriada la presente sentencia".-