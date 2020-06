PS insta a Gobierno a repensar la implementación de Ayudas sociales en O'Higgins

Los efectos socioeconómicos del COVID-19 se han transformado en una 'cuestión social' que golpea a todo Chile y, O'Higgins no es la excepción. Para el PS O'Higgins, esta es una urgencia que debe abordarse de forma conjunta, con el objeto de identificar nuevas fórmulas que permitan responder de mejor forma a las necesidades de las familias de la Región.

"Hoy estamos enfrentando una crisis sanitaria que marcará un antes y un después en nuestro país y Región. Es extremadamente preocupante ver los efectos de esta pandemia que, tristemente ha hecho carne las debilidades del modelo que rige a nuestro país. Los gobiernos locales y la comunidad civil y organizada han sido protagonistas a la hora de responder oportunamente a las necesidades de nuestra gente, demostrando la tardanza en la reacción del Gobierno ante esta crisis y la insuficiencia de sus medidas. Esto no puede seguir ocurriendo", aseguró el Presidente Regional del Partido Socialista de Chile, Óscar Ávila.

Las ollas comunes en diversos rincones de la Región, los requerimientos de apoyo en alimentación u otros insumos de parte de la comunidad, los infinitos llamados de dirigentes sociales y gremiales que demandan real y concreta orientación para postular a los beneficios sociales y económicos anunciados por el Gobierno, son para Ávila: "Solo una muestra de lo sobrepasado que está el Gobierno y ya es hora que reconozca que mantener su actitud de sordera y soberbia no es el mejor camino. Los costos han sido demasiado altos".



CAJAS DE MERCADERÍA

Uno de los temas más cuestionados durante las últimas semanas en la Región fue la entrega de cajas de mercadería anunciadas por el Presidente Sebastián Piñera, el pasado 17 de mayo. Manifestaciones ciudadanas, aglomeraciones fuera de los municipios y el emplazamiento a alcaldes y alcaldesas de parte de la población generó la inquietud transversal de las autoridades locales, quienes han acusado falta de información respecto a las fechas de entregas y las formas de distribución.

Al respecto, la Consejera Regional, Jacqueline Jorquera solicitó a la Intendenta Regional, Rebeca Cofré que el Presidente cumpla su palabra y lleguen las respectivas cajas. "La disposición del Consejo Regional de comprar cajas de mercadería para las familias más vulnerables fue previo al anuncio presidencial, era una iniciativa regional con recursos propios. Lamentablemente, no se cubrirá toda la demanda necesaria, por lo que es urgente que el Presidente cumpla y nos envíe las cajas que anunció", explicó la Core.

En la misma línea, el Core Mauricio Valderrama precisó que fueron M$1.500 millones los que el Consejo Regional priorizó para la adquisición de estos productos, cuya distribución debería iniciarse con mayor despliegue esta semana. "Priorizamos recursos complementarios al anuncio del Presidente Piñera, sumando 43 mil cajas de alimentos para todo nuestro territorio".

Patricio Henríquez, Concejal de Rancagua también se sumó a esta preocupación e indicó que "Apoyamos la entrega de cajas en los sectores más vulnerables, pero me preocupa que efectivamente se pueda cubrir toda la necesidad del universo de las familias rancagüinas que las necesitan, porque los recursos serán insuficientes; más aún cuando vemos que no se están considerando a aquellas personas que están viviendo la cesantía y las carencias de forma silenciosa y que no están consideradas en los apoyos públicos del Gobierno... ellos también necesitan de medidas importantes".

Según el último informe del INE, la cesantía en O'Higgins alcanzó un 9,1% siendo una de las 5 regiones con las cifras más negativas, a nivel nacional. Y en este punto, el alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova, aclaró la urgencia de ejecutar acciones eficientes y efectivas, pensadas en las realidades de las respectivas comunas. "Pichilemu, por ejemplo, depende casi en un 70% del turismo y sus servicios asociados".-