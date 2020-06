La importancia de “limpiar” nuestro sueño para un descanso reparador en tiempos de estrés

El actual escenario mundial, marcado por el confinamiento, la distancia física con nuestros seres queridos y el miedo permanente de contagiarse de coronavirus, ha visto fuertemente impactada a gran parte de la comunidad, convirtiéndose en la hora de dormir en un problema. Para evitarlo, los especialistas recomiendan la “Higiene del Sueño”.

El concepto de “Higiene del Sueño” podría sonar algo extraño, pero tiene gran sentido si lo vemos como las acciones tendientes a la limpieza de los malos hábitos que dificultan un buen descanso. Sabemos que un sueño reparador está considerado por la OMS como fundamental, junto a una dieta equilibrada y la actividad física para lograr un bienestar integral que impacte favorablemente la salud mental, sobre todo en los tiempos que nos toca vivir.

La Dra. María Belén Arroyo, psiquiatra del Hospital de San Vicente, explica que la emergencia sanitaria: “Es una situación bien estresante para todos, entonces tener un sueño reparador nos va a ayudar a estar más tranquilos”. Según la especialista, las principales acciones para limpiarnos de los hábitos que afectan el sueño son: “Levantarse de la cama tan pronto como te despiertes, intentar levantarse todos los días a la misma hora, evitar las siestas si éstas te crean problemas para dormir durante la noche, hacer todo lo posible para mantenerte físicamente activo durante todo el día y mantener un sueño organizado, acostarse todos los días a la misma hora”.

Adicionalmente, la Dra. Arroyo, explicó también que “Evitar la cafeína después de las 17:00 horas o cualquier tipo de estimulante, junto a no comer dos horas antes de irte a dormir y que tu cena o la última comida sea lo más ligera posible” contribuirán significativamente con un mejor descanso. En relación a los preparativos para irse a dormir, la psiquiatra advierte que es importante: “Evitar el uso de pantallas –como tablet, celulares, notebook, etc.- dos horas antes de irte a dormir, cuando te vayas a dormir realiza una actividad relajante, como leer un libro. Si no logras conciliar el sueño o tienes interferencia durante la noche, levántate de la cama, toma un poco de aire, vuelve a dormir y no utilices ninguna pantalla. Procura tener un tiempo para relajarte previo a irte a dormir, intentando realizar una actividad de meditación 15 minutos antes de irte a la cama”, concluyó.

El Hospital de San Vicente, a través de su página de Facebook - https://www.facebook.com/hsvsanvicente/- está constantemente compartiendo contenido útil y de fácil aplicación para apoyar el cuidado de la salud física y mental, entregando consejos para la prevención a objeto de mantener a la población debidamente informada, más allá de la actual emergencia sanitaria.-