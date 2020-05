Diputada Sepúlveda valora postergación de pagos de permisos de circulación

Los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, valoraron que "Por fin el gobierno escuchara su moción parlamentaria" y anunciara a través de la ministra de Transporte, Gloria Hutt, la postergación en 90 días de la fecha de vencimiento para renovar Permisos de Circulación de taxis, buses y vehículos de transporte escolar.

Al respecto, la diputada Alejandra Sepúlveda explica que es "Una buena noticia, porque por fin le llega una pequeña ayuda a los taxistas y colectiveros que la están pasando muy mal. Si bien es cierto, es solo una postergación del pago de permiso de circulación por noventa días, nos alegramos que el gobierno nos haya escuchado por fin, pues lo venimos pidiendo hace mucho tiempo".

"Justamente, en la última sesión de la Cámara de Diputados, nuestro presidente Regionalista Jaime Mulet, iba a defender la admisibilidad del proyecto original que presentamos para esta postergación y fue antes de eso que el gobierno anunció esta ayuda a taxis colectivos y transporte escolar, pero tenemos claro que es insuficiente y buscaremos otras acciones y medidas que ayuden a los trabajadores y trabajadoras que lo están pasando muy mal".

"Lamentamos eso sí que el anuncio haya llegado tan tarde, ya que venimos pidiendo desde el mes de marzo, ya que los colectiveros y los taxistas han ido quedando sin ingresos y están en una situación dramática, pagando las cuotas del auto, recibiendo mucho menos ingresos dada la situación de la pandemia, y el gobierno no ha llegado con ninguna línea directa. Porque el Ingreso Familiar de Emergencia no les sirve, el Bono COVID tampoco, el Crédito FOGAPE tampoco, y en definitiva no hay ninguna ayuda para ellos, de manera que esta postergación y que el gobierno haya escuchado a la Federación Regionalista Verde Social ha sido muy importante, porque es un pequeño alivio para un grupo importante de chilenos y chilenas, aunque sea sólo una postergación".-