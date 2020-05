Covid-19: región presenta 10 casos de contagios en las últimas 24 horas

Diez nuevos casos de contagios de Covid-19 presentó la región este jueves 21 de mayo. Así lo informó el Gobernador de Cachapoal, Felipe Uribe, quien estuvo acompañado por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, Coronel Patricio Amengual; y la Subdirectora Médica del Servicio de Salud O’Higgins, Dra. Alejandra Reyes.

La autoridad provincial señaló que “con hora de corte hasta las 21 horas de ayer, se registran 10 casos nuevos. Con ellos, la región queda con 465 casos totales acumulados”. Corresponden a 5 personas de Rancagua, 3 de San Vicente de Tagua Tagua, 1 de Rengo y 1 de Olivar, detalló luego el Gobernador Felipe Uribe.

En tanto, la Subdirectora Médica del Servicio de Salud O’Higgins, Dra. Alejandra Reyes, informó que “relativo a la toma de muestras a la fecha en la región de O’Higgins tenemos 5 mil 299 muestras efectuadas, tanto en el sector público como en el sector privado. De este universo, las últimas 24 horas se tomaron 41 muestras”.

“El total de personas con indicación de cuarentena, no incluye casos confirmados, son mil 896 personas. La cantidad de casos activos que han terminado su aislamiento, no hospitalizados ni fallecidos, son 155. La cantidad de contactos estrechos que salieron de cuarentena son 946, y la cantidad de contactos estrechos que continúan en cuarentena son 1.870. Las fiscalizaciones de la cuarentena han sido 421, los sumarios sanitarios que se han interpuesto por no cumplir con la cuarentena son 5, y las personas que hoy tienen la patología activa son 305”, reportó la Dra. Reyes.

FISCALIZACIONES

“Respecto de la cifra de fiscalización por uso de mascarilla en el transporte, los vehículos fiscalizados, taxis, colectivos y microbuses; son 5 mil 507. Las personas fiscalizadas en dicho medio de transporte son 35 mil 345. Llevamos 30 sumarios sanitarios por el incumplimiento de esta materia”, informó luego.

ESTADO DE HOSPITALIZADOS

La Subdirectora Médica del Servicio de Salud O’Higgins, Dra. Alejandra Reyes, informó que ayer miércoles 20 de mayo se realizaron 1.180 consultas en la Red de Urgencia de la región. De ellas 90 fueron de índole respiratorio y 137 por sospecha Covid, dando un total de 227 consultas respiratorias.

“Hasta el día de hoy se han hospitalizado en toda la red 113 pacientes, y a la fecha han sido dado de alta 28 personas, y 77 siguen hospitalizados. Debemos informar que de las 77 personas, 65 corresponden a nuestra red pública y 12 a la red privada”, dijo.

La autoridad de salud informó que del total, “38 están en el Hospital Regional de Rancagua. De ellos 32 están en Medicina y 5 en la UCI con ventilación mecánica y uno en hospitalización. Respecto al estado de salud de los adultos mayores ingresados en la noche del viernes pasado, puedo informar que se encuentran hospitalizados en cama de cuidados medios del Hospital Regional evolucionando satisfactoriamente y en buenas condiciones generales; y ya 13 de ellos han sido trasladados a hospitales de menor complejidad, todos Covid positivos pero con buen estado de salud”, informó.

“Por otra parte, tenemos 5 pacientes en el Hospital de Rengo, de los cuales 3 están en cama de cuidados medios, uno en UCI y uno en UTI. Solo uno de ellos está con ventilación mecánica. En el Hospital de San Fernando tenemos 4 pacientes, 1 en Medicina y tres en UCI, dos de ellos con ventilación mecánica”, detalló.

“En el Hospital de Santa Cruz tenemos 2 pacientes en UCI con ventilación mecánica. En el Hospital de Pichidegua se encuentra hospitalizado un paciente en cama básica. En el Hospital de Chimbarongo tenemos otro paciente también en cama básica. En Hospital de San Vicente tenemos 11 pacientes, siete en cama básica y cuatro en cama media, y en el Hospital de Litueche tenemos tres pacientes en cama básica”, informó la doctora Reyes.

Sobre los pacientes hospitalizados en la red privada, indicó que “en la Clínica Isamédica se encuentran hospitalizados cuatro pacientes en cama de cuidados críticos, conectados a ventilación mecánica. En la Clínica Fusat se encuentran 6 pacientes. Uno en cama de cuidados básicos y 5 conectados a ventilación mecánica. En la clínica Red Salud se encuentran 2 pacientes en UCI conectados a ventilación mecánica. En total tenemos 21 pacientes con ventilación mecánica”, informó finalmente.

RESIDENCIAS SANITARIAS

La Dra. Reyes también se refirió a las residencias sanitarias, “un tema que ha sido difícil de concretar en nuestra región, entre varias cosas por el temor que genera la pandemia misma”, afirmó.

“En la comuna de Navidad existe un recinto que se ha levantado gracias al empuje y gestión del alcalde Sr. Maldonado y su impecable equipo de salud. Y estamos por supuesto muy agradecidos de este trabajo. Quiero ser enfática en señalar que todos tenemos miedo, las personas, las autoridades, porque tenemos muy pocas certezas frente a COVID, y porque el mismo dinamismo vertiginoso de las decisiones no contribuye a dar seguridad”, explicó la Dra. Reyes.

“Pero la verdad es que cerca de 4.000 compatriotas se infectan a diario. Unos por su condición clínica requerirán del cuidado del personal de salud. Otros por la levedad de sus síntomas serán cuidados por su familia con dedicación y amor. Otros en cambio, tendrán que padecer la enfermedad en soledad, viviendo el miedo que significa estar enfermo, sin abrigo, sin alimento y, lo peor, sufriendo una discriminación e incluso actos de violencia”.

“Una residencia sanitaria es un lugar donde se da dignidad a la enfermedad, donde se reciben cuidados y se ayuda a todos a pasar el temor a la muerte. No es un foco de infección, no es un resumidero, no reviste peligro para sus vecinos. Una residencia es la manifestación del cuidado por el otro. Los médicos nos cuidan en los hospitales, la sociedad nos cuida en las residencias sanitarias. Les pido que miremos con generosidad a las residencias sanitarias, todos las necesitamos”, cerró sus palabras la Subdirectora Médica del Servicio de Salud O’Higgins.

TOQUE DE QUEDA

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, Coronel Patricio Amengual, informó que “en primero término esta Jefatura de Defensa Nacional quiere enviar un fraternal saludo por este aniversario de la Glorias Navales, especialmente para el personal de la Armada que trabaja en la región en Pichilemu y en Rapel. Vaya para ellos de parte de esta Jefatura de Defensa Nacional un caluroso saludo, esperando que el aporte que ellos hacen ha contribuido de manera importante a trabajo que está realizando la Fuerza Armadas y de Orden”.

“El resumen de las últimas 24 horas es el siguiente. En cuanto a controles de identidad efectuados en la región, un total de 3 mil 459; controles vehiculares efectuados 2 mil 568, total de vehículos devueltos por concurrir a segundad viviendas, un total de dos. Lo anterior hace un total acumulado a la fecha de 124 mil 517 controles de identidad efectuados; 98 mil 878 controles vehiculares, y 2 mil 482 vehículos devueltos por concurrir a segundad viviendas”.

“Respecto a la situación del último toque de queda, un total de 29 personas detenidas, de las cuales 21 de ellas fueron por infringir la medida de toque de queda y 8 personas por otros delitos durante el toque de queda”, cerró el Coronel Patricio Amengual.