Gobierno transfiere recursos a municipios para ir en apoyo de familias vulnerables de O’Higgins

A través de la Tesorería General de la República, el Gobierno ya transfirió fondos por 80 mil 960 millones de pesos a los 342 municipios del país, esto con el fin de que puedan usar los recursos para enfrentar los efectos generados por la pandemia del coronavirus.

En O’Higgins son 4 mil 451 millones de pesos los que llegarán a las 33 comunas de la región. Así lo informó la Intendenta Rebeca Cofré la tarde de este miércoles, en una vocería realizada junto al Jefe Regional de la Subdere, José Ignacio Urrutia.

La Intendenta Rebeca Cofré indicó que “como Gobierno estamos haciendo todos los esfuerzos para ir en ayuda de los que más lo necesitan, es por eso que hoy (miércoles) se transfirieron 80 mil 960 millones de pesos del Fondo Solidario a los 342 municipios del país, los que van en ayuda directa a las familias más vulnerables y que se han visto severamente afectadas por la pandemia del Coronavirus”, dijo la jefa regional en primer término.

“En nuestra región –agregó la Intendenta Cofré- son 4 mil 451 millones de pesos que llegarán a las 33 comunas de la región, y con ello una gran ayuda a familias que lo necesitan. De esta forma se materializa el compromiso asumido por el Presidente Piñera, en orden a apoyar la acción de los municipios para el combate de la pandemia, que ha significado en muchas familias una disminución importante de sus ingresos familiares”, comentó Cofré.

Este traspaso se suma a los adelantos al Fondo Común Municipal por $104 millones, correspondientes al mes de mayo, además de los $50.000 que se entregarán en junio.

MENSAJE A ALCALDES

La Intendenta de O’Higgins agregó luego que “esto demuestra la preocupación del Presidente Sebastián Piñera por cada uno de los municipios de nuestro país y, por supuesto, de nuestra región. Decirles a los alcaldes y alcaldesas de la región que esta ayuda, este apoyo que está entregando el Gobierno, es de libre disposición para ir en ayuda de aquellas personas que hoy día más lo necesitan”.

“Quiero decirle a cada uno de los alcaldes y alcaldesas que reconocemos en cada uno de ellos a grandes líderes, a personas que la gente ve como su gran apoyo en cada comuna, decirles que cuentan con esta Intendenta, con nuestro equipo de trabajo para seguir apoyando a nuestra ciudadanía y población de nuestra región de O’Higgins”, sentenció.

$80.000 MILLONES EN APOYO

Los recursos ya están disponibles desde este miércoles 20 de mayo en las cuentas corrientes de los municipios, entregándole flexibilidad a cada comuna en el beneficio otorgado y monto a cada beneficiario, en función a la vulnerabilidad detectada y los tipos de ayudas autorizadas.

El jefe regional de la Subdere, José Ignacio Urrutia, precisó que “estos recursos no se incorporan al presupuesto de la entidad receptora, y se deberá rendir cuenta de ello en el transcurso del año. Son de libre disposición y no son reembolsables, por lo tanto las municipalidades no deben hacer ningún tipo de devolución de ellos, solo rendirlos y gastarlos de la forma más eficiente y eficaz posible para atender a todas las familias vulnerables que hayan sido afectadas por la pandemia”, afirmó.

En este contexto, la ayuda puede ir en distintas áreas como la compra de alimentos básicos para una persona o grupo familiar, medicamentos, insumos médicos básicos para el tratamiento de enfermedades, consultas médicas del área oncológica, psicológicas, psiquiátricas, y otras que defina el municipio en virtud de su situación particular.

Para realizar esta distribución de dineros, se tomaron en cuenta criterios de población total de cada comuna, y los niveles de vulnerabilidad de la población. Se entregará flexibilidad a cada comuna en el beneficio otorgado y monto a cada beneficiario en función a la vulnerabilidad detectada y los tipos de ayudas autorizadas.