Covid-19: Autoridades informan de 13 nuevos casos en la región

Este miércoles 20 de mayo la región presentó 13 nuevos casos de contagio covid-19. Así lo informó el Gobernador de Cachapoal, Felipe Uribe, quien estuvo acompañado por la Seremi de Salud, Dra. Daniela Zavando; el Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, Coronel Patricio Amengual; y por el Jefe de la Red Asistencial del Servicio de Salud O’Higgins, Boris Moreno.

La autoridad provincial señaló que “con hora de corte hasta las 21 horas de ayer, se registran 13 casos nuevos. Con ellos, la región queda con 455 casos totales acumulados”.

En detalle corresponden “a tres personas de Litueche, tres personas de Doñihue, dos personas de Coinco, una persona de Codegua, una persona de Peralillo, una persona de Peumo, una persona de Graneros y una persona de Coltauco”, señaló.

En tanto la Seremi de Salud, Daniela Zavando, informó que “del total de personas con indicación de cuarentena, no incluye casos confirmados, tenemos mil 876 personas. Cantidad de casos positivos que han terminado su aislamiento, que evidentemente no incluye a personas hospitalizadas ni a las personas que han fallecido, son 144; y por lo tanto esas personas ya no son consideradas infectantes”.

Agregó que “en relación a los contactos estrechos que han salido de cuarentena, tenemos 924 personas, y los que continúan en cuarentena son mil 628”.

FISCALIZACIONES

Sobre las fiscalizaciones, la autoridad sanitaria mencionó que se han realizado 421 a la fecha. “Sumarios sanitarios se siguen manteniendo en el número de 5, y las personas con patología activa, vale decir que tienen una capacidad de contagiar, son de acuerdo a nuestras cifras, 303 personas”.

“En cuanto a la cifra de uso de mascarilla en transporte, ya van 5 mil 272 vehículos fiscalizados, estamos hablando del transporte remunerado público y privado. Las personas fiscalizadas en dichos medios de transporte son del orden de las 34 mil 379, y ya van 30 sumarios sanitarios por el no cumplimiento de esta medida”, puntualizó.

Junto con ello, la Dra. Zavando anunció nuevas acciones. “Se han tomado diferentes decisiones en los ámbitos que nosotros tenemos, tomamos contacto con PDI, con su prefecto Lautaro Arias y acordamos que se harán fiscalizaciones en horarios inhábiles; vamos a doblar nuestra capacidad de fiscalización”.

Además “se va a establecer un fono de denuncias aprovechando las capacidades que tiene la Onemi. El Centro de Alerta Temprana se va a hacer cargo de las denuncias para activar los procedimientos que se vayan recibiendo, de esa forma centralizamos la información y tenemos un accionar más efectivo, para ello se dispusieron de un teléfono y un WhatsApp”.

Al respecto los números dispuestos serán el +56942981810, a través de este número se recibirán tanto llamadas como mensajes de WhatsApp y mientras que el número fijo es 72-2533471.

HOSPITALIZADOS

El Jefe de la Red Asistencial del Servicio de Salud O’Higgins, Boris Moreno, señaló que “hasta el día de hoy se han hospitalizado en toda la red 93 pacientes, y a la fecha han sido dados de alta 28, y 60 siguen hospitalizados. Sobre las altas en las últimas 24 horas, se puede informar que un paciente del Hospital de San Fernando ya se encuentra en su domicilio”.

Informando además que “en total tenemos 21 pacientes con ventilación mecánica”, anunció Moreno.

“Respecto al estado de los pacientes que se encuentran hospitalizados en nuestra región, debemos informar que de las 60 personas, 28 corresponden al Hospital Regional. De ellos 22 están en Medicina y 5 en UCI con ventilación mecánica, y uno en hospitalización domiciliaria”, mencionó.

Por otra parte, informó sobre la internación de pacientes en otros hospitales de la red de salud pública, con respecto a ello notificó que 5 pacientes se encuentran en el Hospital Rengo, de los cuales 3 están en cama de cuidados medios, uno en UCI, y uno en UTI. En el Hospital de San Fernando hay 4 pacientes, 1 de ellos en Medicina y tres en la UCI, dos de ellos con ventilación mecánica.

En el Hospital de Santa Cruz 2 pacientes en UCI con ventilación mecánica. En el Hospital de Pichidegua se encuentra hospitalizado un paciente en cama básica.

En el Hospital de Chimbarongo hay un paciente en cama básica. En el Hospital de San Vicente se encuentran seis pacientes, cuatro en cama básica y dos en cama media. En el Hospital de Litueche hay un paciente en cama básica.

En tanto de la red privada de salud, Moreno precisó que “Clínica Isamédica se encuentran hospitalizados cuatro pacientes en cama de cuidados críticos, conectados a ventilación mecánica. En Clínica Fusat se encuentran 6 pacientes, uno en cama de cuidados básicos y 5 conectados a ventilación mecánica. En clínica Red Salud se encuentran 2 pacientes conectados a ventilación mecánica”, concluyó.

Sobre el estado de salud de los adultos mayores ingresados en la noche del viernes pasado, Moreno explicó que “se encuentran hospitalizados en cama de cuidados medios del HRR evolucionando satisfactoriamente y en buenas condiciones generales. Cinco de ellos fueron trasladados a hospitales de menor complejidad”.

Finalmente, señaló que “se recibieron 4 pacientes a cama crítica: 2 al Hospital Regional, 1 a Clínica Isamédica y uno a Fusat”.

TOQUE DE QUEDA

En cuanto al resumen de la situación de orden público durante el último toque de queda, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, Coronel Patricio Amengual, dio cuenta que “el recuento de las últimas 24 horas, es el siguiente: cantidad de controles de identidad efectuados 4 mil 924, controles vehiculares efectuado 3 mil 640, total de vehículos devueltos por concurrir a segunda vivienda un total de 12”.

“En relación con el orden público el último toque de queda, puedo señalar que hubo un total de 44 personas detenidas, 39 de ellas por infringir el toque de queda y 5 por otros delitos durante el toque de queda”, finalizó.