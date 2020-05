La producción de alimentos se mantiene segura

Una fiscalización para evaluar las medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19, realizó la última semana la Inspección Comunal del Trabajo de San Vicente, acompañados del Seremi del Trabajo y Previsión Social, Federico Iglesias y del Seremi de Agricultura, Joaquín Arriagada, en un packing de Peumo.

El operativo es parte de la estrategia fiscalizadora a los rubros productivos que han podido seguir funcionando pese a la pandemia, y que se sigue haciendo regularmente en toda la región, ya que la producción de alimentos es un sector productivo de primera necesidad. Su objetivo es lograr el cumplimiento de todas las medidas que la autoridad sanitaria ha impuesto para evitar contagios en centros de trabajo. En esta región el organismo fiscalizador ha inspeccionado en las últimas semanas otros packing, esperando llegar a fiscalizar un total de 35.

El SEREMI de Agricultura, Joaquín Arriagada, expresó que: "Nunca debemos perder el norte que todo el trabajo que hacemos se trata de las personas, mucho se habla de la cadena productiva, de abastecimiento, de medidas sanitarias, pues no podemos olvidar que cuando hablamos de productividad hablamos de los ingresos de familias, tanto así como de cuidar a nuestra gente para que no se enferme, que tengamos productos para comer sobre nuestra mesa; Nunca olvidemos que todos estos conceptos que a veces parecen tan amplios, se traducen en que estamos cuidando a las personas, y esta fiscalización se trata de eso, de asegurarnos que todas estas medidas y cadenas no se rompan, no es solo por echar un vistazo y ponerse serios o rígidos, sino que trata de que todos tengamos la oportunidad de trabajar con conciencia social, porque nos necesitamos los unos a los otros para seguir adelante".

Los fiscalizadores en conjunto con las autoridades recorrieron las instalaciones y entrevistaron a jefaturas y trabajadores sobre las medidas adoptadas. Ello abarca desde el uso de elementos de protección personal contra el Covid-19, como una información permanente a los trabajadores sobre el autocuidado y medidas estructurales en las instalaciones que impidan el contagio del virus, con especial énfasis en el distanciamiento social en las líneas de selección y embalaje.

Por su parte, el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Federico Iglesias, indicó que "Durante este periodo de emergencia han continuado las fiscalizaciones a empresas de la región, para verificar que se adopten las medidas de protección de la salud de los trabajadores, informando los riesgos y manteniendo las condiciones de higiene y seguridad".

En general, el packing fiscalizado hoy cumplía con las medidas recomendadas. Sin embargo, se le pidió la entrega vía correo electrónico de la documentación que permita evaluar los protocolos implementados y las capacitaciones a los trabajadores para que cumplan con conductas de autocuidado laboral en el contexto de la pandemia-.