Diputada Sepúlveda llamó al gobierno a poner recursos en proyecto que extiende post natal

La diputada de la Federación Regionalista Verde Social e integrante de la Comisión de Trabajo, Alejandra Sepúlveda, reiteró su llamado al gobierno a patrocinar el proyecto de ley, nacido de tres mociones parlamentarias refundidas, aprobadas hoy en la Cámara de Diputados, que busca extender la vigencia del permiso postnatal, durante la emergencia sanitaria derivada del coronavirus.

Al respecto, la parlamentaria señaló que "Esperamos que la contundente votación a favor de este proyecto que busca el aumento del pre y post natal, una situación muy importante en este minuto de la pandemia y con esta excepcionalidad de la crisis del coronavirus, sea la señal clara que necesita el gobierno para por fin pasar de las palabras a los hechos concretos, y ponga recursos o patrocine esta moción, porque hasta aquí se ha negado permanentemente".

"Nos preocupa que el gobierno aún no quiera incorporar recursos nuevos, aún no quiera patrocinar este proyecto de ley, y esperamos que entienda que tiene que acompañar a las mujeres que están en su pre y post natal, por el cuidado de la maternidad, por el cuidado del niño que está por nacer y por cierto, por el cuidado de la madre. Sinceramente, esperamos que con toda la discusión y la votación que se produjo en el Congreso, el gobierno por fin entienda que aquí tiene que colocar recursos en pos de la maternidad, del niño que está por nacer, pero también para aquellos pequeños que hoy día son lactantes y no pueden verse expuestos a que sus madres tengan que volver a trabajar porque no hay plata y se contagien de coronavirus", concluyó.-