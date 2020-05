Alcalde Berwart aboga para que sanfernandinos tomen conciencia y cooperen en medidas para hacer frente al Coronavirus

El jefe comunal sostuvo que la comunidad no debe bajar la guardia, tomando en consideración el crecimiento exponencial de casos de Covid-19 que obligaron a decretar cuarentena total en el Gran Santiago.

"El número de contagios crece de forma rápida en varias ciudades del país. Queremos que San Fernando se mantenga libre de esta crisis. Por ello y aunque resulte reiterativa la frase "Quédate en casa", insistimos que es la mejor forma para prevenir el Covid-19, y en ese esfuerzo tanto la Alcaldía como el Concejo Municipal han estado preocupados para que esta tragedia sanitaria no pase a mayores en nuestra comuna, y por ello hemos promovido la sanitización de calles, avenidas, barrios, escuelas, centros de salud, paraderos, y diversos puntos de afluencia de público; incluso una ordenanza exigiendo el uso obligado de mascarilla en todos los lugares públicos", sostuvo.

Por ello, el jefe comunal reiteró a la comunidad de que no salga de sus hogares a menos que sea indispensable y realmente necesario. No queremos a niños, jóvenes y adultos deambulando por el centro, calles, plazas y las ferias libres de la ciudad. "La gente debe entender y tomar conciencia que lo que enfrenta el país es grave".

Asimismo, dijo que la solidaridad de las personas en esta crisis: "Permitirá empatizar con nuestros adultos mayores y con aquellos grupos considerados crónicos. No dejemos que actos irresponsables ocasionen un daño irreparable a nuestros seres queridos".

Fue enfático al sostener que "No hay medida sanitaria que resulte efectiva si la comunidad no coopera y no es solidaria. Hay que cambiar los comportamientos que no contribuyen a frenar esta pandemia".

El alcalde Berwart también hizo presente que el Covid-19 no impactará a toda la población por igual, porque existen grupos que están más expuestos o en vulnerabilidad, como son los adultos mayores.

Lo anterior recordando que desde las 22:00 horas de este viernes, todas las personas de 75 años y más a lo largo del territorio nacional deberán cumplir una cuarentena preventiva obligatoria, consideradas como el grupo de mayor riesgo a contraer el virus.

"Todos los representantes de este grupo etario deben quedarse en sus casas de manera preventiva para evitar nuevos contagios", dijo. Por eso pidió al resto de la comunidad a mostrar gestos de solidaridad y ayudar en la medida de lo posible a que las personas de la tercera edad no se vean expuestos a riesgos, ayudarlos en las compras, asistirlos y siempre procurando mantener los cuidados para que no se contagien.-