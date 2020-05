Salud primaria de San Fernando ya ha realizado 10 exámenes PCR para detectar Coronavirus

El alcalde Luis Berwart Araya dio cuenta que a la fecha se han procesado diez de estos exámenes, los cuales no han salido positivos.

Junto con señalar que en ambos centros de Salud se cuenta con los equipos de profesionales capacitados para atender y tomar este tipo de exámenes, el jefe comunal explicó que el SAPU del Cesfam Centro funciona desde las 17:00 horas hasta la medianoche. En tanto, el complejo del Cesfam Oriente, lo hace desde las 17:00 horas hasta las 08:00 horas del día siguiente.

La autoridad colchagüina expuso que "La idea es que los Servicios de Urgencia de Atención Primaria sean un centro de descompresión de la atención de urgencia del Hospital San Juan de Dios, de tal manera que todos estos pacientes sospechosos y que tienen alguna sintomatología leve, se les realice el examen PCR (Región de Polimerasa en Cadena) del COVID-19 y se les mande a la casa, donde deben mantenerse al interior de su habitación en cuarentena a la espera del resultado que se entrega tres días después".

El alcalde Berwart aseguró que es importante que la gente tenga claro que la persona que decide si se practica el examen es el médico tratante, precisando que "No es una obligación, porque los médicos deben resguardar los kits, ya que no hay la cantidad suficiente como quisiéramos a nivel país. Por lo tanto, el médico, de acuerdo a la real sintomatología, va a decidir si toma el examen o no".

En tanto, el director del Cesfam Centro, Ítalo López, dijo que "El Servicio de Salud O'Higgins, a través del laboratorio que tiene el Hospital de San Fernando, nos proveyó kits de toma de muestras para COVID-19".

El profesional puntualizó que "Cuando llega un paciente a los SAPU de los Cesfam Centro y Oriente a pedir atención médica con sintomatología sospechosa de estar contagiado con COVID-19, el médico lo hace pasar a la sala de aislamiento para evaluarlo y a la vez le toma el examen que consiste en la introducción en la fosa nasal de una varillita que permite sacar un frotis dela zona nasofaringe lo que se mete en una cápsula especial que viene dentro de este kit".

López manifestó que "La muestra se guarda con todas las medidas de protección y se envía inmediatamente al Hospital de San Fernando para su análisis y posteriormente, se evacúa un informe sobre si la persona dio positivo o no".

El director del Cesfam Centro hizo presente a la comunidad las intomatología que se presenta con el COVID-19, en que se evidenciará "fiebre alta sobre los 38°, tos seca, dolores musculares, dificultad para respirar, dolor de garganta y de cabeza", precisando que estos factores se pueden dar juntos o por separado.-