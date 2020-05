Colchagua C.D. se proyecta ante la pandemia del coronavirus

Jorge Salazar Urzúa presidente y mayor accionista de Herraduros S.A. se proyecta como institución para después de la pandemia del coronavirus, situación que tiene paralizado el fútbol profesional chileno y con grandes problemas económicos a los clubes, en especial a la Segunda División que no recibe ingresos mensuales de la ANFP.

Fue primero el estallido social en octubre del año pasado que paralizó el fútbol, luego el Covid-19, pandemia que complicó el fútbol antes que comenzara su temporada, dejando en ascuas a las instituciones.

Colchagua no fue la excepción ya que con contratos firmados de jugadores y cuerpo técnico tuvo que enviarlos todos a sus casas en busca del distanciamiento social y tratar de evitar el contagio de los jugadores, empleados del club y sus familias.

Jorge Salazar presidente y principal regente de la institución colchagüina converso con el Diario Sexta Región dando a conocer la situación actual del cuadro de la herradura y su planificación cuando pase el problema sanitario que afecta al país.

Lo primero que aclara el presidente de Colchagua son los comentarios mal intencionados de algunos personas, hinchas o socios que han señalado a través de las redes sociales que el club estaba al acéfalo y sin dirección, ya que esa situación nunca ha ocurrido, "Es incomprensible que gente señale o critique sólo porque es hincha y le da ese derecho, en primer lugar a un técnico que ni siquiera ha jugado un partido y que los que jugó, en amistosos, los ganó, además hizo una pretemporada y firmo un contrato que si le va mal él se va prácticamente gratis, y es muy conveniente para los presupuestos que tiene el club".

Jorge Salazar señaló que "Yo quiero que la gente entienda que los dirigentes no pueden dejarse llevar por la pasión de un par de hinchas que no les gusta el actual técnico, o que llegaron tener una amistad con el técnico anterior, o les gustas otro, no sacamos nada con tener un plantel caro que dure un año, nosotros queremos proyectarnos a largo plazo, para que la institución perdure en el tiempo".



¿Se puede proyectar cambiando técnico y jugadores todos los años?

"Siempre ha existido un equilibrio entre lo deportivo y económico, nosotros tenemos un ejercicio del año 2019 con 140 millones de pérdida, asumida completamente por el presidente del club, y si cambiamos cuerpo técnico fue por una razón netamente económica, tuve varias reuniones con Arrué y Núñez y no llegamos a un acuerdo de dineros, y lo que digan ellos a los hinchas me tiene sin cuidado, ya que lo que importa es la reunión de ellos conmigo".



¿Arrué intentó luego de no llegar a un club rival volver a Colchagua?

"Es súper fácil decir ahora a la hinchada de que yo quería seguir trabajando, en la última reunión no llegamos acuerdo, nos dimos la mano y le agradecí por su trabajo, luego cuando ellos no llegaron acuerdo con el nuevo club me llamaron que estaban dispuestos nuevamente a conversar con nosotros, pero ya era tarde porque tenía un acuerdo con el nuevo y actual técnico de Colchagua, y yo había dado mi palabra".



¿En qué situación está el club ahora"

"Con la situación sanitaria que vive el país, todos los jugadores están en sus casas, salvo algunos que están en San Fernando y se les paga el arriendo, se les pagó febrero y marzo completo y en abril se negoció con todo el plantel, de acuerdo a sus ingresos y realidad familiar para no suspender los contratos, salvo a dos que se acogieron al seguro de cesantía".

¿Aún no está claro si se continúa o termina el torneo este año?

"Si el torneo comienzan en julio o septiembre todos volvemos a trabajar y se activa nuevamente sus contratos, pero si se determina que el torneo no se realiza este año, se finiquitará como corresponde a todos los jugadores y cuerpo técnico".

El presidente de la concesionaria de Colchagua C.D. manifestó que el club sigue funcionando y no se han arrancado de nada, ya están trabajando en la forma que se jugará si se vuelve después de la emergencia sanitaría

Agregó Salazar que "Yo en lo personal, me fui a EE.UU. el 3 de marzo y volví casi un mes después, estuve en cuarentena como corresponde y recién en abril volví a mis quehaceres normales, porque es lo que corresponde, la empresa en la cual trabajo también sufrió cambios y yo como empleado tengo que aceptar sus nuevas políticas, yo estoy a cargo ahora de la gerencia de desarrollo, con esta crisis y mi experiencia me quieren en esta área y yo lo acepté".



¿Qué se viene ahora para el club?

"Estamos preparan una reunión de accionista en forma virtual para entregar el balance anual de la sociedad anónima de la situación financiera del club, donde la junta de accionista tendrá que opinar sobre el manejo del club, aprobando o rechazando este informe".

La concesionaria Herraduros S.A. tiene una duración de diez años, sólo la junta de accionista podrá alargar o achicar, con algún cambio de estatuto, es norma, por el momento Jorge Salazar, mayor accionista de la marca Colchagua C.D. sigue pensando en el futuro, el proyecto del complejo deportivo, para eso ya se está postulando a los dineros de la ANFP para que sea una realidad la creación de las canchas, el trabajo de sus series menores, y trabajar en los protocolos de entrenamiento para algún retorno del fútbol es lo que se puede hacer por el momento, pero el querer volver a jugar no depende de él, sino es exclusiva responsabilidad del Ministerio de Salud, quien determinará, luego que pase la pandemia del covid19 la vuelta a la nueva normalidad, y el fútbol no está ajeno a esta realidad.