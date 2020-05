Covid-19: quince casos nuevos de contagios presenta la región

Quince nuevos casos de Covid-19 se registraron en la región, información que corresponde hasta las 21 horas del viernes 8 de mayo y que fue entregada por el Gobernador de Cachapoal, Felipe Uribe Estela, en el reporte entregado pasado el mediodía de este sábado 9 de mayo.

En la oportunidad estuvo acompañado por la Seremi de Salud, Dra. Daniela Zavando; el Jefe de la Defensa Nacional en O’Higgins, General Jorge Jacque; y del Director (s) del Servicio de Salud O’Higgins, Fabio López.

El Gobernador de Cachapoal señaló que “en nuestra región y hasta las 21 horas de ayer viernes 8 de mayo, debemos informar de 15 casos nuevos. Estos nuevos casos corresponden a siete personas de Rancagua, dos personas de Mostazal y un caso en las comunas de Olivar, Santa Cruz, Pichilemu, Nancagua, Machalí y Graneros”, informó.

La Seremi de Salud, Dra. Daniela Zavando, informó que con los nuevos casos, se llega 182 contagios en la región. Sobre los 15 nuevos casos, señaló que “la mayoría se encuentra en buen estado de salud. Hay una persona que está hospitalizada y el resto se encuentra en sus domicilios. Se está trabajando intensamente en la investigación epidemiológica, y ya tenemos algunas luces, sin embargo el aumento de casos que estamos teniendo y la rapidez para informar los puntos de contagios, está evidentemente en proceso aún”, dijo.

EXÁMENES PCR

“Con respecto a la toma de muestras, a la fecha en la región de O’Higgins ya se han realizado 3 mil 165 muestras de PCR, tanto en el sector público como privado. De ese universo, no tenemos resultados pendientes y en la últimas 24 horas fueron tomadas 154 muestras. Respecto al total de personas con indicación de cuarentena, tenemos un número acumulado de mil 275 personas”.

Respecto de personas con Covid-19 que han terminado sus aislamientos, la Dra. Zavando informó que hay 76 personas que se podrían llamar recuperados. “La cantidad de contagios estrechos que están fuera de la cuarentena, son 632 personas. La cantidad de contagios estrechos que continúan en cuarentenas, 717 personas”, informó la Seremi de Salud.

“En cuanto a los números de fiscalización de cuarentenas, les puedo comentar que llevamos 315 personas fiscalizadas, entre pacientes positivos a Covid-19 y contactos estrechos, y están en curso 5 sumarios sanitarios por no cumplimiento de cuarentena”.

FISCALIZACIÓN DEL USO DE MASCARILLAS

“En cuanto a las cifras de fiscalización de uso de mascarillas en vehículos que nosotros hemos fiscalizados, vamos en el orden de las 4 mil 295, esto incluye taxis, colectivos, microbuses etc. Las personas que han sido fiscalizadas en dichos medios de transportes, van 27 mil 749, y sumarios sanitarios realizados por la autoridad sanitaria están todavía en proceso y próximos a hacer concluidos, el número de 5”, sentenció la autoridad sanitaria.

ESTADO DE HOSPITALIZADOS

El Director del Servicio de Salud O’Higgins, Fabio López, informó “hay 14 personas hospitalizadas, de las cuales 7 corresponden al Hospital Regional. De ellos, 5 pacientes están en camas de cuidados medios, junto a tres pacientes en cama de cuidados críticos. Uno de ellos está en ventilación mecánica estable”.

“Por otra parte, tenemos 4 hospitalizaciones en el Hospital de Rengo, de los cuales 2 se encuentran conectados a ventilación mecánica en estado estable, y dos en cama de cuidados medios. En el Hospital de San Fernando permanece hospitalizado un adulto mayor de 84 años, conectado a ventilación mecánica, en regulares condiciones generales”.

“Un paciente hospitalizado en el Hospital Clínico Fusat en Medicina Adulto que se encuentra en buen estado de salud. Por último informar que un paciente en Clínica Isamédica se mantiene hospitalizado, de 40 años de edad, quien está conectado a ventilación mecánica con pronóstico reservado”.

Fabio López informó finalmente que “ayer viernes 8 de mayo se realizaron 1.519 consultas en la Red de Urgencia, de ellas 120 fueron de índole respiratorio y 138 por sospecha Covid”.

TOQUE DE QUEDA

El Jefe de la Defensa Nacional en O’Higgins, General Jorge Jacque, informó que “desde el punto de vista del resguardo del orden público, puedo informar que los detenidos en el horario de toque de queda fueron 26 personas”.

“Pero más que el número, quiero decir que no debiera haber ninguno. Todos en el toque de queda debieran estar cumpliendo la norma. Y en segundo término, del total de detenidos, 6 fueron en estado de ebriedad”.

“Insisto, pero si esto no parte por el cuidado individual, cualquier acción del Estado no va a tener el éxito que se está buscando (…) entonces cuando se dice que están aumentando los casos, la pregunta es qué he hecho yo para que esto no suceda”.

NUEVAS MEDIDAS

El general Jacque informó además que “a partir del martes, en las calles Campos, Astorga y Bueras, entre Cuevas y O’Carrol, se restringe el paso de vehículos entre las 8 y 14 horas. Estamos coordinados con la Municipalidad y el Gobierno Regional. Sí podrán los residentes y servicios, como entrega de valores y asegurar el funcionamiento”.

“Para cerrar, ayer tuve una reunión con los bancos Estado, de Chile y Santander. En primer lugar puedo informar que en la región, no hay ninguna sucursal cerrada de esos bancos. Y segundo, vamos a hacer la solicitud para que el horario de funcionamiento sea ampliado, entre las 8 y hasta las 16:00 horas”.