San Fernando vacuna masivamente a adultos mayores contra la influenza

El 81.6% de los adultos mayores de San Fernando ya han sido vacunados contra la influenza por los funcionarios de la Atención Primaria de Salud, logrando una cobertura notoriamente superior a la de años anteriores.

"La campaña de vacunación contra la influencia se ha desarrollado en buena forma y hemos logrado una mayor cobertura que otros años a nivel de adultos mayores", manifestó la enfermera del Cesfam Centro, Camila Fernández.

La profesional puntualizó que "A nivel comunal hemos vacunado un 81.6% de nuestros adultos mayores, muy cerca del nivel nacional que es de 83.5%. Lo anterior da cuenta que hemos superado bastante la cobertura en ese grupo etario en comparación a años anteriores, en que llegábamos al 55% o el 60%".

Camila Fernández explicó que "Cuando comenzó la pandemia de Covid-19 se acercaron muchos adultos mayores a nuestras dependencias, donde se vacunó a la mayoría de ellos y también se realizó el proceso en la totalidad de los hogares de ancianos de la comuna, vacunando además en sus casas a adultos mayores dependientes y otros que no podían acercarse al Cesfam".

Del mismo modo, la enfermera encargada del vacunatorio del Cesfam Centro informó entre cinco mil y seis mil adultos mayores han sido inoculados, precisando que muchas personas de la tercera edad lo hicieron por primera vez debido a que sus hijos u otros familiares los trasladaron.

Fernández indicó que "Los adultos mayores que tienen más de 65 años deben vacunarse contra la influenza de manera anual e inocularse la vacuna neumo 23 (antineumocócica), que se pone una vez en la vida".

En cuanto a los enfermos crónicos, la profesional apuntó que ese grupo ha tenido un incremento importante en la comuna. "Hemos vacunado a cerca de 20 mil crónicos, casi el doble que los años anteriores, lo que se explica en que muchos de ellos llegan con sus respectivas órdenes médicas", señaló.

Al referirse a la vacunación de las embarazadas, la profesional aseguró que se aumentó a cerca de 800, ya que antes se les vacunaba desde las 13 semanas de gestación y ahora se hace desde que su prueba de embarazo sale positiva. "Se amplió mucho la cobertura, por eso se les pide a las mujeres que tienen su test positivo de embarazo que vengan a vacunarse", indicó.



NIÑOS Y ESTUDIANTES

Otro grupo primordial de la Campaña Influenza 2020 son los niños y estudiantes, por ello, en relación a ese grupo etario, dijo que de primero a quinto básico tenemos que mejorar la cobertura. "Llevamos un 68.7%, mientras que a nivel nacional el porcentaje va en un 72.4% y a nivel regional 84.2%, entonces estamos bastante más bajo, lo que se entiende en que en un inicio comenzamos a vacunar sólo a los adultos mayores y embarazadas como nos pedía el Servicio de Salud O'Higgins", aseguró.

Camila Fernández declaró que el personal de APS ha concurrido a los colegios y jardines infantiles, pero no todos los niños son llevados vacunarse, por lo que llamó a los padres y apoderados a vacunar a los pequeños con absoluta confianza, ya que los establecimientos educacionales se organizan por horarios para que no llegue toda la gente a la misma hora.

La enfermera dijo que se recomienda que los padres y apoderados que acompañen a los menores que serán vacunados, utilicen mascarillas y tomen la distancia social mínima para prevenir el contagio de Covid-19, agregando que el personal de salud está debidamente protegido.

Al referirse a otro de los factores que ha jugado en contra de la vacunación de los menores es la no realización de controles sanos que ahora se hacen desde un mes a seis meses. "Lo anterior implica que los niños de más edad y que no están escolarizados no los podemos ver, ya que están en sus casas y no los han traído al Cesfam a vacunarse".

Fernández expresó que "A nivel nacional la vacunación de niños de seis meses a cinco años está en 66.6% y nosotros llevamos 67.2%, por lo que estamos relativamente bien, aunque si uno compara con años anteriores, estamos bajo lo que se espera".

La profesional aseveró que "La vacuna nos protege contra tres virus comunes, por lo que es muy importante, debido a que evitamos la morbilidad y mortalidad en los adultos mayores, ya que los que se contagian de influenza pueden quedar hospitalizados e incluso fallecer, los mismo pasa en niños pequeños y personas con enfermedades crónicas".-