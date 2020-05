Diputada Alejandra Sepúlveda: "Exijo al ejecutivo presente indicación que permita devolver retiro de utilidades retroactivamente"

La jefa de la Bancada Regionalista e Independiente, diputada Alejandra Sepúlveda, llamó al gobierno a presentar una indicación, o patrocinarla en su defecto, para exigir que aquellas empresas, como Cencosud, que realizaron repartición de utilidades, las devuelvan retroactivamente, si además se acogieron a la ley de protección al empleo.

En el marco de la discusión que se dio hoy en la Cámara de Diputados por el proyecto de acceso a prestaciones del seguro de cesantía, la parlamentaria señaló que "nos parece absolutamente impresentable lo que ocurrió en Cencosud, pero no solamente por el retiro de utilidades, sino el aumento en las dietas de los integrantes del directorio, es por eso que en la discusión de hoy día en el Congreso, hemos solicitado la retroactividad, en un proyecto o una indicación que pueda presentar el Ejecutivo para que ellos tengan que devolver estos recursos".

"El Ejecutivo tiene el deber de presentar una indicación, una modificación a la ley de seguro de cesantía, en la utilización de protección del empleo, para que los accionistas no puedan retirar las utilidades, pero no de aquí en adelante, sino tiene que ser una indicación de carácter retroactivo. Hoy día está en cuestionamiento el Ejecutivo, también la fe pública en relación a este proyecto de ley y es por eso que estamos planteándole al Gobierno en carácter perentorio, el que se pueda hacer lo antes posible, una indicación retroactiva a este proyecto de ley para que los inversionistas no puedan retirar las utilidades cuando se ocupa el seguro de cesantía en caso de pandemia".

Finalmente, Sepúlveda recalcó que se requieren señales claras de parte de la autoridad: "Y no siempre estas cosas a medias con los empresarios, como lo que planteó en su minuto el ministro Briones de dejarles repartir hasta un 30% de sus utilidades, cuando estamos frente a una pandemia. Es por eso que pedimos al gobierno señales claras y concretas que no está de acuerdo con esto, pero no solo frente a los micrófonos, sino que efectivamente se incorpore lo antes posible una indicación que permita devolver los recursos repartidos a la empresa y sobre todo en el caso de aquellos que han utilizado esta ley de protección al empleo, como lo hizo Cencosud", concluyó.-