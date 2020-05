Diputado Castro insiste en nula efectividad de carnet de inmunidad para coronavirus

Los diputados y médicos de oposición Juan Luis Castro (PS) y Daniel Verdessi (DC) ratificaron sus posturas, basadas en estudios internacionales, sobre la poca legitimidad del carnet de inmunidad que el Ministerio de Salud pretende entregar a los pacientes recuperados de coronavirus.

El ex presidente del Colegio Médico de Chile y parlamentario por O´Higgins, Juan Luis Castro, afirmó que "La comunidad médica internacional no ha dado una cifra que establezca la inmunidad mínima garantizada después que una persona ha sido contagiada por Covid-19. De manera que tiene razón la doctora Michelle Bachelet, en señalar que no hay datos formales para decir que dura tres meses".

Castro, añadió que "Aquí, las autoridades han señalado hace un mes que el carnet se iba a entregar, y ahora se dice que la próxima semana. Por otra parte, nadie puede garantizar que una persona que tenga carnet de alta se contagie después de dos meses. Por lo tanto, respaldamos a la doctora Bachelet, quien ha emplazado a la Subsecretaria de Salud, a que diga el destino del carnet de alta".

Respecto de la ampliación de la cuarentena en la Región Metropolitana, el diputado Juan Luis Castro afirmó que "Existen seis provincias en la RM. Si se mira la circulación del Covid-19, existen tres provincias de las seis que debieran estar en cuarentena, que son las provincias de Santiago, con 32 comunas, la provincia del Maipo y la provincia Cordillera. Si se quisiera actuar de verdad en el combate a la pandemia, debiera decretarse a lo menos en las provincias antes señaladas, dejando fuera a las provincias de Melipilla, Chacabuco y Talagante".

Finalmente, el Parlamentario PS, dijo además que "Por lo tanto, le pedimos al Gobierno y, particularmente, al ministro de Salud, Jaime Mañalich que dejemos de agotar cada cuarentena focalizada y por gotera, porque esa estrategia ha fracasado. El incendio está en la Región Metropolitana y hay que tomar medidas drásticas en esa zona, esencialmente, en las tres provincias de mayor contagio".-