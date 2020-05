Concejal Alejandro Riquelme: "Por segundo mes consecutivo algunos profesores estan sin pago total de sueldo"

La autoridad comunal señaló que: "Vemos con mucha preocupación la situación que está viviendo los profesores de San Fernando, asistentes de la educación y también todos aquellos que son parte de la comunidad escolar".

Agregó el edil que: "El que no se dé el total cumplimiento al pago de remuneraciones, en un segundo mes consecutivo habla de la incapacidad de hacer una buena gestión por parte del alcalde y su equipo de la Corporación Municipal de Educación Menores y Salud".

Dijo también que: "Lamentamos profundamente, entendiendo además que la Corporación Municipal recibe todas las subvenciones por el Ministerio de Educación, ya sea esta ordinaria, Ley Sep, proyecto de integración, etc., a pesar de eso los dineros no alcanzan, y no alcanzan porque el alcalde no ha sido capaz de hacer una buena gestión municipal para poder traspasar desde el municipio, lo que históricamente traspasa a la corporación municipal de educación".

El concejal también manifestó que: "Es preciso que también el alcalde pueda ordenar sus temas municipales, hacer gestión en el municipio, como por ejemplo bajando la dotación municipal, sabemos que ha incorporado un número importante de personas a honorarios, subiendo sueldos además de personas de su equipo de confianza, donde son recursos que podría reducir para traspasar a la corporación para el pago total de sueldos".

Dijo que: "El camino hoy no es despedir profesores que fueron incorporados en el mes de marzo de la corporación, ya que están desvinculando algunos que ni siquiera han firmado contrato, porque el estatuto docente los defiende y aquí lo que vemos que tenemos una administración que sacó mal las cuentas como era un año electoral quisieron sobre poblar con gente de su confianza el municipio y la corporación y hoy día no le alcanzó la plata por el tema de la emergencia sanitaria".

Finalizó expresando el concejal que: "Hacemos un llamado a que el alcalde en la inmediatez se ponga al día con los profesores, colocaremos los antecedentes en los diferentes organismos de fiscalización a nivel nacional como son la contraloría y la fiscalía si es necesario para poder hacer justicia por todos aquellos funcionarios y familias que están detrás de ellos, que aún no se les han pagado sus remuneraciones".