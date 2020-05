Diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS): "El aumento de contagiados es solo consecuencia de las malas señales de la autoridad sanitaria"

La parlamentaria regionalista criticó los dichos del ministro de Salud: "Que traspasa toda responsabilidad a la ciudadanía que no respeta las medidas, cuando fueron ellos los que llamaron a abrir los mall, a que los funcionarios públicos a volvieran a trabajar y en su minuto hasta que los niños volvieran a clases", señaló.

La jefa de la Bancada Regionalista e Independiente, diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), criticó los recientes dichos del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien a su juicio no asume ninguna responsabilidad respecto al aumento exponencial de casos contagiados por COVID-19, que hoy reportaron más de 1.200, trasladando toda la responsabilidad a la ciudadanía "que no respeta las medidas, cuando aquí fue precisamente la autoridad quien ha dado señales erráticas frente a la pandemia".

Al respecto, la parlamentaria de la Federación Regionalista Verde Social, recalcó que "Este aumento sustancial de casos que hemos tenido en los últimos días, solo tiene que ver con una señal absolutamente errática que ha entregado el gobierno, con este concepto de la nueva normalidad, de que los funcionarios públicos vuelvan a sus lugares de trabajo, que los niños y niñas vuelvan a las escuelas y liceos. Esto es la consecuencia de cómo el gobierno ha planteado que esta nueva normalidad va a ser la forma cómo vamos a tener que funcionar con el virus, cuando ni siquiera llegábamos al peak de la enfermedad".

"Yo lo lamento sinceramente, porque lo hemos dichos en un sinnúmero de ocasiones, primero estando en contra de la apertura de los mall y el retail por presiones de los empresarios, luego cuando quisieron mandar a los niños y niñas de vuelta a clases a partir del 27 de abril, y por último cuando insistieron en el regreso de los trabajadores y trabajadoras del sector público, en una pataleta de la autoridad porque no supo entregar un bono. Todas estas fueron señales absolutamente erráticas de parte del gobierno, que hoy no se hace cargo y quiere traspasar toda la responsabilidad a una ciudadanía confundida precisamente por la falta de claridad y firmeza de parte de quienes deben protegerlos, y que nos tienen hoy día con los niveles al alza de contagios que tenemos, que insisto no son más que la consecuencia de ese mal manejo de la autoridad sanitaria", concluyó.-