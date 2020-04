Colegio Médico Rancagua "Es indispensable mantener protocolos de seguridad en este fin de semana largo"

Tras el último fin de semana largo, se pudo apreciar la cantidad de personas que salieron de sus casas, para viajar a segundas viviendas, incumpliendo algunos incluso la cuarentena indicada, sumando el mal uso de las mascarillas y así se podría seguir enumerando las muchas faltas que contribuye a incrementar los casos de contagios en la región.

Es por esto, que el Colegio Médico de Rancagua, a través de su directiva, hace un especial llamado a la ciudadanía, a respetar todos los protocolos, a no salir de casa, a respetar la cuarentena, así lo comentó la Vicepresidenta del Colmed Rancagua, Dra. Leslie Salvatierra: "Como Colegio Médico hemos estado constantemente recordando los protocolos, tanto a la ciudadanía como a los equipos de salud. Estamos trabajando en equipo con distintas instituciones, en estrategias que ayuden a frenar el incremento de casos en la región, pero el principal integrante es cada persona que se cuida y cumple las recomendaciones. Necesitamos la cooperación de todos para salir de esto, tenemos que acomodarnos a esta nueva forma de trabajar, de estar en casa, de vernos con una mascarilla, a aprender a lavarse las manos y tener mas cuidado, con lo que se está tocando".

Si como sociedad no somos capaces de respetar estas medidas, veremos multiplicadas las personas contagiadas, poniendo en peligro no solo nuestras vidas, sino también la de nuestros seres queridos.

El aumento de contagios con covid-19, puede hacer que colapsen los servicios de salud, por ende, el poder recibir una mejor atención. No esperemos llegar a los niveles que llegó España, Italia y EE.UU.

En este tiempo, #QuedateEnCasa y sigue las recomendaciones que a diario entrega y recuerdan las autoridades sanitarias, estamos frente a una pandemia y se hace necesario la colaboración de cada uno.

PROTOCOLOS

*Lavado de manos con agua y jabón, varias veces al día por al, menos 20 segundos

*Uso obligatorio de mascarilla; si es desechable, eliminarla en un basurero, no en la calle. Si es lavable, hacerlo con agua y jabón diariamente.

*Quedarse en casa, salir sólo si es necesario.

*Mantener la distancia recomendada de al menos metro y medio, si estamos en una fila, supermercado o algún lugar concurrido.

*No visitar, ni recibir visitas, no es momento de reunirnos.-