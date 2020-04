Académico UOH integrará Comité Editorial de revista científica internacional

El académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins, Dr. Héctor Bahamonde, fue invitado para ser miembro del Comité Editorial de la revista científica internacional Social Science (Springer). Esta colaboración va en línea con la labor de los investigadores de la casa de estudios, que consiste en conectar, internacionalizar y hacer vinculación con el medio.

Tras la publicación de su artículo "Aiming Right at You: Group versus Individual Clientelistic Targeting in Brazil" en el sitio Journal of Politics in Latin America (https://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/jpla/article/view/1121/1128), el académico UOH fue convocado a ser parte del equipo interdisciplinario e internacional que formó Social Science (Springer).

Al respecto, el investigador sostuvo que "El hecho de que un académico del Instituto de Ciencias Sociales sea invitado a ser miembro del Comité Editorial de una revista especializada en Ciencias Sociales, habla muy bien de nuestra labor como instituto al momento de impulsar la colaboración inter-áreas. Es importante recordar que "el medio" es regional, nacional, e internacional. En otras palabras, creo que es importante para nuestra Institución que un académico o académica sea miembro de un nodo intelectual inter-disciplinar".

Según explica el Dr. Bahamonde, el rol del Editor Asociado dentro del Comité Editorial consiste: "En manejar la recepción de papers y conectarlos con revisores/as especializadas de mi área (ciencia política y economía política). Para lograr esto, tengo que hacer uso de mi red de colaboradores/as académicos. Después de recibir las revisiones, me toca emitir un juicio frente a una comisión de sobre si el trabajo enviado merece o no la publicación en nuestra revista".

Social Science (Springer) es una revista científica internacional que es arbitrada de manera ciega, lo que significa que, para garantizar criterios estrictos de calidad académica, ni los revisores ni los autores/as interesados/as en colaborar y publicar su material con la revista, conocen sus respectivos nombres. Dado que es multi e interdisciplinar, endosa cualquier tipo de postura teórica y metodológica (pero siempre relacionadas a las Ciencias Sociales). En ese sentido, tanto investigaciones cualitativas como cuantitativas de muy alto nivel están invitadas a presentar trabajos.-