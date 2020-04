Supervisan cumplimiento de protocolo sanitario para adultos mayores

La seremi de Desarrollo Social y Familia, Mónica Toro y su par de Salud, Daniela Zavando, visitaron el Centro de Adultos Mayores, San Lorenzo de la comuna de Rancagua, con el objetivo de verificar si los protocolos y normas sanitarias establecidas por el Gobierno de Chile se están cumpliendo.

"Visitamos el Hogar San Lorenzo de Conapran donde existen 47 adultos mayores que viven de manera permanente acá, vinimos a ver si se estaban cumpliendo los protocolos, sobre todo los accesos del personal que los atiende diariamente, y con mucho agrado nos vamos bastante conformes porque se están cumpliendo los protocolos y las medidas sanitarias para poder darles protección a los adultos mayores que se encuentran institucionalizados, que eso es lo que hoy es nuestra principal fuente de preocupación", dijo la seremi Mónica Toro.

En la oportunidad, la seremi de Salud explicó que "En esta visita pudimos constatar que existe la rutina del lavado de manos frecuente, que es muy relevante para prevenir el contagio de Covid-19, se está cumpliendo con mantener cuarentenado el lugar, es decir, que aquí no se pueden recibir visitas, solamente los funcionarios, quienes son sometidos a un control muy riguroso, como la toma de temperatura, el manejo de las ropas, tanto de calle, como la que ocupan al interior del Hogar. Así que queremos felicitar el trabajo que se está realizando, nos interesa que se mantengan sanos, tanto los funcionarios, como los adultos mayores".

Gladyz Quinteros, administradora del Hogar San Lorenzo, dijo que "Estamos bien conscientes de lo que tenemos que hacer acá, que es cuidar a nuestros 47 residentes que tienen deterioro cognitivo, es decir que tienen bastante dependencia, y eso significa que tenemos que cumplir con todos los protocolos que el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional del Adulto Mayor nos han indicado. Estamos contentos por el apoyo que hemos recibido por parte del Gobierno de Chile, se nota la preocupación que existe por cuidar a nuestros adultos mayores y eso nos da tranquilidad".

PROTOCOLOS Y NORMAS SANITARIAS

Desde que se decretó Fase 4 de la emergencia sanitaria en nuestro país, la autoridad decretó cuarentena obligatoria y la instalación de barreras sanitarias en los 947 Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores del país, que cuentan con autorización de funcionamiento.

En este sentido, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, bajo los lineamientos del Ministerio de Salud, realizaron en conjunto una actualización del Protocolo de Recomendaciones para la Prevención y Atención del COVID-19, ajustando la información a esta nueva etapa, con medidas a aplicarse en todos aquellos lugares, donde se congregan las personas mayores.

La cuarentena obligatoria significa que no podrá ingresar al recinto ningún trabajador que no se encuentre enrolado en la página www.C19.cl del Ministerio de Salud. Todo personal que ingrese a la residencia deberá, completar la planilla de control, y someterse a un riguroso control sanitario como: control de temperatura, declarar si ha estado o no en contacto con un caso positivo de COVID-19, declarar si presenta alguno de los síntomas de la enfermedad. Lavado de manos, cambio de ropa, entre otros.-