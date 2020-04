Senador Juan Pablo Letelier: "El Gobierno nos ha faltado a la verdad, nos ha mentido"

Desde las 09:30 horas, Senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado se reunieron virtualmente con el actual Embajador de China en Chile, Xu Bu, con el objeto de conocer las medidas y formas de trabajo del país asiático para combatir de forma exitosa el Coronavirus, como también para dilucidar una serie de incógnitas existentes, respecto a supuestas donaciones del Gobierno Chino a Chile.

Tras finalizada la sesión de la Comisión, el Senador Juan Pablo Letelier informó que, "De esta reunión uno debe concluir que nos han mentido, el Gobierno nos ha faltado a la verdad, por cuanto no existe convenio del Gobierno Chino con Chile, para la entrega de respiradores invasivos, que se necesitan para pacientes graves de Coronavirus".

Fue en el mismo encuentro donde se confirmó que, actualmente, China no tiene la capacidad de producción masiva para implementos o insumos requeridos para la fabricación de respiradores artificiales, debido a la demanda mundial existente. Frente a esto, Letelier explicó que "Lo único que hay es una donación de 60 respiradores no invasivos que no son los que se necesitan para los pacientes graves".

Ante la confirmación de una información que no coincide con lo que hasta ahora se había informado de parte de las autoridades, el Senador de la Región de O'Higgins replicó que, "El Gobierno nos ha faltado a la verdad, nos ha mentido" y demandó la entrega de información correspondiente, de parte del Ministro de Salud, Jaime Mañalich.

"¡¿Quién dijo que había una donación de cientos de respiradores?!, ¡¿quién dijo que iban a buscar esto en aviones especiales?!, ¡¿quién le ha faltado a la verdad al pueblo de Chile?! ¡Ya basta! Queremos autoridades que nos entreguen la información fidedigna. No se debe jugar con la salud de las personas, no se debe jugar con el miedo de los chilenos faltando a la verdad, Chile tiene el derecho a que el Gobierno diga la verdad y a que el Gobierno responda", concluyó el Senador de la Región de O'Higgins, Juan Pablo Letelier.-