Intendenta Rebeca Cofré se reunió con alcaldes de Colchagua y Cardenal Caro

Cercanía y un trabajo en terreno y con los alcaldes, serán el sello que marcará la gestión de la Intendenta Rebeca Cofré. Dando cumplimiento a esa directriz, la primera autoridad regional sostuvo el miércoles una intensa jornada de trabajo en la Provincia de Colchagua, que consideró reuniones de trabajo con todos los alcaldes de la provincia.

Es así que la Intendenta Rebeca Cofré sostuvo reuniones de trabajo con los jefes comunales de Peralillo, Lolol, Palmilla y Pumanque, en una primera cita en horas de la mañana; y con los ediles de Santa Cruz, San Fernando, Placilla, Nancagua, Chimbarongo y el representante de Chépica, en horas de la tarde en una segunda reunión de trabajo.

Cómo está cada comuna enfrentando la emergencia sanitaria del Codiv-19 y la situación en cuanto a desempleo, proyectos y disponibilidad de recursos económicos y de Salud, marcaron las temáticas en las reuniones de trabajo.

La Intendenta Rebeca Cofré manifestó que "Es muy importante haber podido intercambiar ideas y tener este encuentro mucho más cercano con los alcaldes de la provincia de Colchagua, con quienes he conversado cómo han podido enfrentar la situación de esta pandemia y saber cómo vamos a seguir adelante juntos, conformando un equipo en la provincia de Colchagua que pueda de alguna manera seguir colaborando y atendiendo las necesidades de la ciudadana".



PROYECTOS PARA REACTIVAR ECONOMÍA

La Intendenta Regional comentó que otro de los tópicos abordados fue: "Analizar de qué manera podemos seguir trabajando en aquellos proyectos que puedan reactivar la economía, para poder cubrir aquellas necesidades que hoy día afectan a las personas, que es la falta de trabajo, el cierre de los negocios, la falta de comercialización de sus productos, atender aquellas personas que tienen emprendimientos; por lo mismo la jornada de trabajo que hemos hecho hoy día (miércoles) con los alcaldes de Colchagua fue muy importantísima".

APOYO DEL CORE

La Presidenta del Consejo Regional (CORE), Carla Morales, agradeció: "A la Intendenta de poder invitar al Consejo Regional a esta reunión tan importante. El Core está comprometido para seguir colaborando y ayudando en esta pandemia. Creemos que podemos seguir ayudando desde esta mirada, los 16 consejeros regionales y seguiremos aportando en cada iniciativa que los alcaldes tengan para ayudar a su gente y a toda la región de O'Higgins".

El alcalde de Santa Cruz, William Arévalo, comentó que "También, la inquietud nuestra, si bien sabemos que las ayudas sociales están llegando, que se pueda incorporar aquellas familias que nunca han calificado a la ficha de protección social, llámese esas personas de clase media, emprendedores que nunca han vivido del Estado que han vivido de lo que ellos han generado pero que también necesitan una mano del Estado y nosotros no le podemos fallar".

En esa línea, el alcalde de Chimbarongo, Marco Contreras, manifestó que "Hoy día le hemos planteado que el Gobierno Regional pueda seguir colaborando con los municipios en diferentes materias que son necesidades básicas de la población que mayoritariamente llega a nosotros los municipios para poder solventar algunos gastos básicos, entre ellos de alimentación de medicamentos, de una infinidad de necesidades que se van presentando, mayormente en esta pandemia".

Por su parte, el alcalde de San Fernando, Luis Berwart pidió: "Que el gobierno a través del Fondo Común Municipal u otra iniciativa pueda solventar financieramente a los municipios como también dentro de las modificaciones presupuestarias, que se puedan hacer dentro del Gobierno Regional pueda atender los requerimientos que hoy día tenemos".

En tanto, el alcalde de Nancagua, Eduardo Escanilla, mencionó que "Tenemos que ver como enfrentamos la cesantía que se viene en los meses venideros, estoy hablando de los meses de mayo, junio y julio que son más complicados por ser nuestra región agroalimentaria, donde el mundo laboral escasea. Vamos a necesitar programas de emergencia de generación de empleo en donde nuestra gente tenga para la canasta básica de alimentación".

Finalmente, el alcalde de la comuna de Placilla, Tulio Contreras solicitó: "Primero cambiar algunos ítems de recursos del Gobierno Regional, destinar montos rápidamente para el tema de mercadería lo que es primera necesidad de la comunidad.

También, proyectar una fuente laboral, generar recursos para la contratación, aunque sea para media jornada, para que personas puedan generar un ingreso en estos momentos difíciles que vamos a pasar".

REUNIÖN DE TRABAJO CON ALCALDES DE CARDENAL CARO

El martes y como parte de una extensa jornada de trabajo en terreno en la provincia de Cardenal Caro, la Intendenta Rebeca Cofré se reunió con los alcaldes Roberto Córdova de Pichilemu, Sammy Ormazábal de Paredones, Gastón Fernández de La Estrella, y Héctor Flores de Marchigüe; con el fin de abordar diversos temas y saber de primera fuente las necesidades y situación de cada comuna.

El encuentro tuvo lugar en dependencias de la Gobernación de Cardenal Caro, donde además estuvo presente el Gobernador Carlos Ortega.

Según precisó la propia Intendenta Cofré, además de los temores que existen por el avance del Coronavirus, en la reunión se plantearon otras inquietudes que se viven en cada comuna, siendo la principal preocupación de los alcaldes el desempleo y el trabajo que se debe asumir luego de superar esta crisis sanitaria.

"Me parece que es importante el liderazgo que ejerce cada alcalde en su comuna, y eso es fundamental en el trabajo que vamos a realizar para poder atender no solo la pandemia", dijo la Intendenta Rebeca Cofré.

La representante de Gobierno agregó además que se deberán atender "aquellas necesidades que nos van a llevar a tener muchas dificultades en el ámbito social y económico de la región, por tanto, tenemos que prepararnos para ese tipo de emergencias y es fundamental el trabajo que vamos hacer con nuestros alcaldes, tanto de Cardenal Caro como de toda la región".



ALCALDES VALORAN REUNIÓN DE TRABAJO

El alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova, valoró el encuentro sostenido y que la Intendenta Rebeca Cofré haya visitado la provincia de Cardenal Caro en su segundo día de trabajo, para conocer así de su realidad y de las aspiraciones de los vecinos de cada comuna.

"Permite entregarle antecedentes a ella sobre cómo estamos enfrentando la contingencia durante este tiempo y, no obstante, a ello, no perder de vista los proyectos que tenemos. En el caso de Pichilemu esperamos se pueda aprobar el proyecto de alcantarillado. Respecto a lo que podemos manejar, no tenemos la cura de esta pandemia, pero si tenemos proyectos para ayudar a mitigar y darle contención y tranquilidad a nuestra comunidad", señaló el edil de la capital provincial.

El alcalde de La Estrella, Gastón Fernández, aseguró que "Le agradecí a la Intendenta Cofré que se haya querido reunir con los alcaldes de la provincia, lo que es positivo y demuestra el interés que tiene en escucharnos. Ella fue alcaldesa y sabe las necesidades de las comunas, distintas unas con otras, pero todas preocupadas frente a esta emergencia sanitaria, en primer lugar, por salir de esta y obtener recursos para enfrentar la cesantía. Le pedimos su apoyo dentro de sus posibilidades".

Por su parte, el alcalde de Paredones, Sammy Ormazábal, comentó que "Abordamos el tema de la contingencia por el Coronavirus y le planteamos nuestros problemas. Al respecto, nos preocupa el aspecto sanitario, si bien no tenemos ningún caso positivo, hemos pedido que se extremen las medidas de control sanitario en los accesos a nuestras comunas. Además, esperamos se puedan generar proyectos que creen empleos para los próximos meses. Somos una comuna turística, así que el apoyo de la autoridad regional será fundamental".

Mientras tanto, Héctor Flores, alcalde de Marchigüe, afirmó que "Fue una reunión bastante positiva, porque pudimos hablar de proyectos para que la comuna siga avanzando. Le presentamos nuestro planteamiento y explicamos que somos una comuna que está en una situación bastante complicada, sobre todo en el ámbito social, ya que hay mucha gente sin trabajo".-