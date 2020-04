Más del 79% de las familias han recibido el Bono Covid-19

Más de 89 mil 400 familias de la Región de O'Higgins recibirán el Bono de Emergencia Covid-19, una ayuda especial que forma parte del Plan de Emergencia Económica del Gobierno de Chile, y que tiene como objetivo apoyar a las familias más vulnerables en la contingencia sanitaria por el coronavirus.

"Este Bono se suma a una serie de medidas impulsadas por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y tienen por objetivo potenciar los ingresos de las personas en un tiempo muy difícil, y que golpea fuertemente a las familias más vulnerables de nuestro país. Con esta medida, estamos buscando dar protección e ir en ayuda de quienes más lo necesitan", expresó el gobernador de la Provincia de Colchagua, Yamil Etih.

Cabe destacar que el 79% de las personas se pagaron automáticamente por Cuenta RUT, entre el 17 y 18 de abril, esto corresponde a beneficiarios del Subsidio Único Familiar, del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, y otros grupos que tengan Cuenta RUT vigente.

En cuanto al grupo de personas sin cuenta, se le está pagando de manera presencial desde el lunes 20 en locales de Caja Los Héroes y BancoEstado -contratados por el IPS- dependiendo de la localidad. Estas personas solo tendrán asignadas una de esas dos redes de pago; por lo tanto, antes de ir a cobrar, deben consultar cuál es su lugar y fecha de pago en www.bonocovid.cl o llamando al 101.

"Es un Bono que se paga por una sola vez, a los tres grupos mencionados, y es una muy buena noticia en estos tiempos de crisis, donde las familias más vulnerables no lo están pasando bien, sobre todo económicamente., por lo mismo, esta ayuda les permitirá satisfacer algunas de sus necesidades básicas", expresó la seremi Mónica Toro.

A nivel país, esta iniciativa beneficiará a cerca de 2,8 millones de personas, distribuido en los siguientes grupos:

Actuales beneficiarios del Subsidio Familiar (SUF) que forman parte del Registro Social de Hogares, que pertenezcan al 60% de mayor vulnerabilidad, de acuerdo con su calificación socioeconómica y no están en condiciones de proveer por sí solas o en grupo familiar la mantención y crianza de los menores de 18 años.

Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (SSyOO), quienes recibirán $50.000 por carga.

Un nuevo grupo de aproximadamente 670 mil hogares pertenecientes al 60% más vulnerable que no tengan ingresos formales por trabajo ni por pensión, que no tienen cargas y que no son beneficiarios del SUF, de SSyOO, ni de la Asignación Familiar.-