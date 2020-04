Diputado Mellado insiste en proyecto de retiro complementario de cuentas individuales de ahorro previsional

En ese contexto, el diputado Mellado advirtió que el shock económico que viviremos requiere de medidas inmediatas que sean un alivio para quienes no podrán hacer sus vidas normales durante los próximos meses. "Para hacer frente a esta crisis hemos profundizado en el proyecto escuchando el clamor de la ciudadanía, solicitando en la propuesta el retiro voluntario de los fondos de las cuentas individuales de ahorro previsional, el cual no podrá ser de menos de 5 ni más de 10 por ciento del total", añadió. "Al ser requerido el retiro su pago se realizaría de forma parcelada, como un complemento a lo establecido en la ley 21.227, en el caso que la solicitud para retirar fondos sea de un 10 por ciento. No obstante, si se solicitase el monto mínimo, este pago se realizaría íntegramente en una sola oportunidad", precisó el congresista.

Al ser consultado sobre quiénes podrían postular a este beneficio, el diputado comentó que los trabajadores dependientes desvinculados o con suspensión de contrato y que cumplan con los requisitos para acogerse al Seguro de Cesantía. Igualmente, lo podrían hacer trabajadores dependientes desvinculados o con suspensión de contrato, y que no cumplan con los requisitos para acogerse al Seguro de Cesantía, incluyendo a su vez, a trabajadores independientes o informales.

Ambos parlamentarios dijeron que han apoyado y mejorado todos los proyectos del Ejecutivo, respondiendo con unidad a la emergencia nacional, por lo que ahora necesitan que el Gobierno actúe con reciprocidad, para que cada chileno si necesita pueda retirar parte de sus fondos previsionales. "La decisión está en manos del Presidente de la República, dado que esta propuesta si bien tuvo una buena recepción en la gente, no fue así en el Gobierno, así lo pudimos apreciar en entrevistas de los ministros en los distintos medios de comunicación, uno de los argumentos más recurrentes para rechazar la idea radicaba en compararse con lo realizado en Perú, en el mismo marco de la crisis", agregó. "La propuesta con la que hemos insistido, tanto diputados como senadores, es distinta, partiendo de la base que el porcentaje solicitado para el retiro de fondos, es menos de la mitad de lo aprobado por el Congreso Peruano", puntualizó Cosme Mellado.-