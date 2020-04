Alcalde de Graneros, Claudio Segovia: "Si en mayo las condiciones no están, mis alumnos no regresan a clases"

El edil ya había sostenido que se opondría férreamente a la medida del Ministerio de Educación: "Porque no están las condiciones para actuar con la normalidad que se está exigiendo y como sostenedores de los recintos municipales, impediremos que éstos reabran sus puertas", dijo el edil hace unos días.

Sin embargo, la nueva fecha de reinicio, mes de mayo, tampoco deja satisfecho al jefe comunal: "Pues hoy todos los escenarios son dinámicos y apretarse con una fecha me parece muy arriesgado. Lo ideal es que estas decisiones se adopten en conjunto con los alcaldes, ya que, las realidades son muy distintas en nuestro país. Lo digo ahora y con mucha firmeza, si en mayo las condiciones no están, mis alumnos no regresan a clases".

De acuerdo al edil, los expertos indican que los niños son los principales vectores asintomáticos del virus: "Y cómo hacemos para cumplir con la distancia social dentro de una sala de clases? La realidad nacional indica, que en promedio son 35 alumnos por sala y eso se contrapone a las exigencias sanitarias. Es un absurdo creer que los niños no van a jugar o no se van a tocar en los recreos. Tampoco tenemos a disposición un stock de mascarillas de uso diario. Sería irresponsable de nuestra parte decirles a las familias que traigan a sus hijos y que después ellos mismos lleven el virus a sus casas, con las consecuencias mortales que todos ya sabemos. La vida está por sobre cualquier otra actividad humana y la vamos a respetar", comenta Segovia.

GRANEROS CERO CONTAGIOS

Transcurridos ya casi 50 días desde la declaración de esta pandemia mundial, la comuna de Graneros (35 mil habitantes aproximadamente), aún no presenta casos positivos: "Y eso es fruto, primero del autocuidado, y segundo, de las medidas que hemos implementado, como las multas municipales contra las personas que circulan sin necesidad urgente por las calles; la sanitización diaria de espacios públicos, transporte y hogares. A eso se suma la vacunación contra la influenza (sobre el 95% de la población ya cubierta); la distribución de kit de emergencia a las juntas de vecinos y otras determinaciones dinámicas que vemos en cada jornada", puntualiza el alcalde.-