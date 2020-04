Colegio de Enfermeras de Chile: "Exhortamos al Gobierno a reconsiderar medidas que relajan el distanciamiento físico de la población"

Cuando aún no se logra aplanar la curva de contagios y todavía no se llega al peak en esta materia, nos parecen imprudentes y temerarias este tipo de medidas, que no hacen otra cosa que arriesgar a la población de manera innecesaria y que además siembran la confusión e incertidumbre en vastos sectores de la ciudadanía.

Nuestro Colegio Profesional ha denunciado la falta de implementos e insumos para enfrentar de manera adecuada y eficaz la crisis sanitaria producto de la pandemia mundial que nos afecta, en la actualidad hay varios centenares de enfermeras y enfermeros en cuarentena, cerca de un millar de personal sanitario en la misma condición, varios centros asistenciales, en especial en las regiones más afectadas, al punto del colapso, este panorama a todas luces hace inviable y torna peligrosa la estrategia gubernamental de intentar volver a la normalidad las actividades cotidianas en el país.

Hasta ahora no se ha podido resolver, satisfactoriamente, la implementación de protección personal a los equipos sanitarios, menos se podrá asegurar al conjunto del sector público el acceso a condiciones mínimas de seguridad con el riesgo que esto conlleva para sus familias y para las y los usuarios del sistema público en su conjunto.

No queremos un aumento explosivo de contagios que nos impida nuestra labor de atender y cuidar a la población, hasta ahora el Gobierno se ha mantenido encerrado en sus propias estrategias sin escuchar a expertos, colegios profesionales, organizaciones, municipios y personas que se han mostrado llanas a colaborar, como colegio hemos insistido por nuestro conocimiento, experiencia y profesionalismo integrar los espacios donde se adoptan las decisiones, probablemente si estuviéramos en ellos no estaríamos discutiendo estos temas.

El abrir los centros comerciales, el retomar las clases y el que las y los funcionarios públicos no esenciales vuelvan a sus puestos de trabajo sólo redundará en el aumento exponencial del contagio y conducirá al país a una catástrofe sanitaria sin precedentes, por lo tanto, exhortamos al Gobierno a reconsiderar estás medidas de relajamiento del distanciamiento físico y a escuchar a quienes tenemos mucho que aportar en la derrota de la pandemia.

Son millones de personas, a lo largo y ancho del país, que serán expuestas al contagio innecesariamente, instamos a las autoridades a poner atención al rechazo mayoritario y transversal a estas medidas, más aún cuando las informaciones e instrucciones oficiales que se han entregado hasta ahora han sido insuficientes, incompletas, fragmentadas, cuando no incorrectas.

El personal sanitario, entre ellos enfermeras y enfermeros han estado, desde el primer día, en la primera línea de contención de la pandemia, arriesgando su vida y la de sus familias en esta crisis sanitaria, hemos solicitado la ayuda, pidiendo conductas responsables y de autocuidado, a la población para evitar el desplome del sistema, esperamos que las autoridades, quienes son los encargados de tomar las decisiones en esta grave situación nos colaboren en la tarea de salvar el máximo de vidas, lamentablemente las medidas anunciadas no van esa dirección y nuestro deber ético y profesional nos obliga a representárselos.-



COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE A.G.