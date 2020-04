Hospital de Marchigüe optimiza funcionamiento por emergencia sanitaria

El Hospital de Marchigüe decidió modificar su flujo de atención de pacientes con el objetivo de prevenir un contagio masivo por COVID-19. Es así como por medio de algunos cambios tanto estructurales como de protocolos, los habitantes de la comuna podrán recibir una atención más protegida y oportuna.

La directora del Hospital de Marchigüe, Camila Araya, comentó como opera esta nueva modalidad de funcionamiento, señalando que "Tenemos separado el hospital en un ala de policlínico con una sala de espera principal, donde estaría funcionando el SOME normal; tenemos otra área que es de urgencia respiratoria, con un carpa instalada en el frontis que funciona como sala de espera respiratoria y donde se encontraba el CCR, hicimos una urgencia no respiratoria que se adaptó con camillas y una sala de espera externa".

Esta nueva sala de urgencias fue posible gracias a la colaboración de bomberos, explica la doctora Araya: "Quienes nos facilitaron una carpa que tenían guardada desde el terremoto, la cual instalamos en el frontis del Hospital como sala de espera respiratoria de los pacientes y afuera del ex CCR pusimos la urgencia no respiratoria con una sala de espera al aire libre".

"Hicimos un nuevo SOME en el exterior, como tenemos la urgencia dividida en respiratoria y no respiratoria, la idea es que los pacientes se mezclen lo menos posible y no estén junto con los descompensados que vienen o aquellos que asisten a controles, vacunas y entrega de leche. Entonces la gente ingresa por el frontis del hospital, sin tener que entrar al edificio, y se encuentra con este SOME de urgencia", complementó la doctora.

La profesional de la salud detalla que "Los box también sufrieron modificaciones, aquellos donde los médicos atendían en policlínico, se están habilitando como espacios para pacientes respiratorios, con el fin de ampliar la capacidad de este tipo de urgencias. Mientras que el sector donde se desempeñan los profesionales de enfermería, matronería y nutrición, están siendo reconvertidos en box para que los médicos atiendan a los pacientes descompensados".

Otros cambios significativos realizados con motivo de esta pandemia son las: "Modificaciones en las visitas de hospitalizados, las cuales serán solo de una persona y en horario de 17 a 18 pm y el Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR) se trasladó a las instalaciones de los internos que vienen a hacer su práctica, quienes no están desempeñando sus labores en este momento".-