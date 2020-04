Autoridades verifican en terreno puesta a punto del Hospital Regional

Con la habilitación de más de 90 camillas en el servicio de urgencia, la segregación de accesos, la liberación de más de 250 camas, y la incansable entrega de su equipo humano, el Hospital Regional Libertador Bernardo O'Higgins está listo y dispuesto para recibir a los pacientes que necesiten ser atendidos en el marco de la pandemia por Covid-19.

El recorrido fue encabezado por el Intendente Regional, Juan Manuel Masferrer, quien junto a los directores del Servicio de Salud O'Higgins y del propio establecimiento, Fabio López y Dr. Fernando Millard, respectivamente, pudieron no tan sólo constatar la preparación desde el punto de vista de infraestructura y equipamiento, sino que además fueron testigos del inmenso compromiso que profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares del hospital, imprimen en su trabajo diario, a la espera de brindar la mejor atención a sus usuarios y lograr la recuperación óptima de su salud.

"Quiero rescatar, sin duda, el compromiso del personal de salud, el compromiso de los médicos, de las enfermeras, de los auxiliares, de todas las personas, que por cierto están con sus implementos, dando un ejemplo a diario. Es increíble el nivel de compromiso", agregando que "Ellos (los funcionarios de salud) no son la primera línea, ellos son la última línea, es la línea que puede separar la vida de la muerte de las personas que puedan estar infectadas a futuro. Por ello es importante hacer un llamado a la comunidad, y lo conversamos con los médicos y enfermeras, son ellos los que se tienen que cuidar, que deben cumplir las medidas que estamos dando, para evitar que tengamos que ocupar esta enorme cantidad de camas disponibles. Lo fundamental es que nos cuidemos cada uno para así no saturar a los equipos de salud, porque ellos también arriesgan sus vidas para cuidarnos a nosotros", sostuvo el Intendente Regional, Juan Manuel Masferrer.

"Para nosotros como hospital es muy bueno que venga la primera autoridad regional a visitarnos, para que vea cómo nos estamos preparando desde el mes de enero. Le mostramos una parte del hospital que está para la segunda y tercera línea de atención. También, el nivel de Urgencia, como estamos segregando los ingresos, le mostramos Medicina que se transformará en UTI, le mencionamos la UPC, donde vamos a transformar las camas de UTI en UCI, con respiradores para recibir a gente, que esperemos lleguen lo menos posible", señaló el director del Hospital Regional LBO, Dr. Fernando Millard.

La visita al establecimiento se concentró en parte en la revisión del servicio de urgencia, dirigido por el Dr. Juan Pablo González, quien expresó que "Hemos mostrado al Intendente toda la preparación que se ha hecho desde hace bastante tiempo para enfrentar la pandemia, incluyendo todas las áreas que abrimos para darle más capacidad a Urgencia, incluyendo las carpas que visitamos y que nos permiten aumentar los cupos de 30 a 70 y 90 cuando sea necesario, cuando aumente la demanda en el servicio. Además de eso le mostramos los equipos que tenemos a disposición para tratar a los pacientes que llegan con insuficiencia respiratoria grave".

Finalmente, fue el director (s) del Servicio de Salud O'Higgins, Fabio López Aguilera, quien en el recorrido por el hospital destacó que sirvió para: "Constatar una realidad que nos llena de orgullo, que es ver que, más allá del equipamiento que está llegando y la preparación que ha tenido el Hospital Regional Libertador Bernardo O´Higgins, es evidenciar el compromiso y moral en alto que tienen los funcionarios, y que junto al Intendente agradecimos en persona. Vimos como todo el personal está con su equipo de protección personal y que están preparados para darle tranquilidad a la ciudadanía. Esto mismo se está replicando en todos los hospitales de la red, los 15 hospitales se están preparando, estamos listos para enfrentar esta emergencia".

Finalmente, el directivo de salud puso énfasis en que "Nada de lo que preparamos como hospital y red pública, va a servir si la gente no toma resguardos y no nos ayuda, porque la primera línea no está acá, la primera línea está en la ciudadanía", concluyó.-