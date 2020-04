General Alex Chavan Jefe de la Sexta Zona de Carabineros: "Ya llegará el tiempo de abrazarnos, mientras tanto, podemos evitar la muerte de miles de personas si actuamos con disciplina"

Esta pandemia, es como una maratón, una carrera de largo aliento que recién estamos iniciando. Cuando en el mundo se cumplen 100 días desde que se detectara el primer contagiado en Wuhan, China y en nuestro país, lamentablemente han fallecido 92 personas, tenemos 7.917 contagiados, más de 100 de ellos conectados a un ventilador mecánico, se hace necesario más que nunca tener reglas y hacer esfuerzos personales para que lleguemos a la meta, pero no solos, juntos.

Somos miles los que diariamente hacemos grandes esfuerzos, Carabineros, Fuerzas Armadas, PDI, Municipios, funcionarios públicos y miles y miles de actores anónimos, nos exponemos porque entendemos y creemos firmemente en nuestro rol de salvaguardar el bienestar de todos y todas, pero a veces, hacer frente a la inconciencia de muchos que no solo exponen a ellos mismos, si no que y peor aún, a miles, resulta ser una tarea titánica.

En mis recorridos por el centro de San Fernando, Rancagua, Santa Cruz, Peumo, San Vicente y muchas otras comunas de la región, en algunas hemos visto que aún existen aglomeraciones y lamentablemente pareciera que hay muchos que no entienden o aún no se convencen de la gravedad de la alerta sanitaria que estamos viviendo. Hagamos juntos que nuestra región se siga manteniendo en índices mínimos de contagio, no nos confiemos, una pisada en falso podría cambiar lo que tenemos hoy, la rapidez de la expansión del virus asombra y solo la disciplina de seguir las instrucciones y fundamentalmente cumplir con aislamiento social, podrá mantenernos sanos. Miremos hacia el lado, a nuestros seres queridos, a nuestros abuelitos y padres, quienes más han sufrido de esta pandemia, en nuestras manos esta su bienestar, devolvámosle la mano, por esos años de entrega a nuestro país. Ellos lo hicieron por nosotros muchas veces, sin darnos cuenta.

Los Carabineros estamos trabajando por ustedes, solo, entre el 2 y el 14 de abril, realizamos junto al Ejercito de Chile y la Autoridad Sanitaria, 21.071 controles de identidad y 19.137 controles vehiculares, de los cuales 944 fueron devueltos a la región metropolitana u otros lugares, porque se estaban dirigiendo a segundas viviendas, además desde que comenzó el toque de queda llevamos 617 personas conducidas, por incumplimiento a esta disposición, pese a todos los llamados de la autoridad a quedarse en casa. Por tal motivo, los infractores fueron puestos a disposición del Ministerio Público y se dio cuenta al Servicio de Salud para el Sumario Sanitario correspondiente.

El fin de semana largo, entre el jueves 9 y el lunes 13 de abril, implementamos 23 puntos de control en las carreteras de la región, junto al Ejército de Chile y controles en los terminales de buses y trenes junto a Funcionarios de la Seremi de Salud, puntos que, pese al desgaste humano, los seguiremos haciendo para darles tranquilidad.

Tenemos un importante operativo desplegado en todo O'Higgins, para evitar el deslazamiento de contagiados, apoyados por nuestra SIMCCAR, Sistema de Monitoreo y Control de Carabineros, que en su base de datos cuenta con el Registro Nacional de contagiados. Por eso, queremos hacer un llamado a los vecinos a no cortar las arterias de desplazamientos, déjennos esas acciones a nosotros y las Fuerzas Armadas, confíen en que estamos muy preocupados y ocupados en evitar los traslados innecesarios.

Estamos próximos a cumplir 93 años de existencia como institución, y la coyuntura por la que estamos atravesando, sin duda nos hace estar en una situación muy particular, de mucha reflexión y aprendizaje.

No tengo recuerdos que haber vivido una situación similar y me imagino que nadie podría tenerlos.

No me cabe duda de que terminaremos juntos esta maratón, unámonos más que nunca y hagamos cada uno lo que nos corresponde, por nosotros, por nuestras familias y por todos. Orden y Patria.-