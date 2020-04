O’Higgins: Intendente Masferrer anunció que asumirá cargo en Ministerio del Interior

La mañana de este viernes, el Intendente Juan Manuel Masferrer, comunicó que el próximo 20 de abril asumirá un nuevo desafío en el Gabinete del Ministro del Interior por lo que, dejará su cargo de Intendente de la región de O’Higgins.

Masferrer dijo que “con la misma transparencia que nos ha caracterizado, quiero informar, que su excelencia el Presidente de la República, Sr. Sebastián Piñera, me ha solicitado que asuma una importante función en el Gabinete del Ministro del Interior para coordinar y colaborar en materias regionales con los intendentes y comunales con los alcaldes de todo el país, a modo de ir articulando decisiones nacionales y tal como acepté el desafío e invitación que me hiciera el Presidente, el pasado 11 de marzo de 2018, es que quiero comunicar, que he aceptado este nuevo desafío encomendado”.

“Esto significa que junto con aceptar esta invitación que se me ha hecho para asumir este nuevo rol en el Ministerio del Interior, he presentado mi renuncia como Intendente de la región de O’Higgins, la cual se hará efectiva el día 20 de este mes, no sin antes coordinar el correcto traspaso a la persona que asumirá las funciones de Intendente Regional”, añadió Masferrer.

En sus palabras Masferrer agradeció a todos quienes con su apoyo fueron parte importante de estos dos años y un mes como Intendente de la región de O’Higgins, “a mi familia, mi gabinete, a los seremis, parlamentarios, alcaldes, cores, y funcionarios quienes en su inmensa mayoría fueron un gran aporte y sentí su constante respaldo. Si cometí errores, aprovecho de pedir las disculpas, mis decisiones y las de mi equipo siempre buscaron el bien mayor para los vecinos de O’Higgins”.

El Intendente de O’Higgins manifestó que “este camino fue de un constante y permanente aprendizaje y por sobre todo muy enriquecedor, en especial por la posibilidad de recorrer y compartir con las personas de las 33 comunas de la región”.

Juan Manuel Masferrer terminó sus palabras pidiendo a las familias de la región que se cuiden. “No salgan de casa, cumplan las medidas de prevención y autocuidado, escuchen, confíen, pero por sobre todo sigan las decisiones de la autoridad sanitaria que sólo buscan cuidarlo a ustedes y a sus seres queridos”.