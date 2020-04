No se reportan nuevos casos de COVID-19 en la región, manteniéndose en 44 los contagios confirmados

Sobre el estado de salud de los pacientes, se señaló que con información entregada hasta las 21 horas de ayer, 10 son los pacientes hospitalizados. Además, 2 personas continúan con pronóstico reservado, ambos internados en la Clínica Isamédica de Rancagua. 5 pacientes están estables, fuera de riesgo vital en la UCI del Hospital Regional. 2 pacientes en el Hospital Clínico Fusat. 1 paciente en la clínica Redsalud, con cuidados intermedios, pero en buenas condiciones de salud. Los restantes pacientes se mantienen realizando cuarentena domiciliaria, en buenas condiciones de salud.

Además se detalló que en la jornada de ayer se realizaron 40 exámenes PCR en el Hospital Regional, de los cuales todos fueron negativos. No hay ninguno de estos pendientes y este recinto hospitalario ha realizado hasta la fecha 631 exámenes en total. En la región, la cifra total de exámenes es de 962, de los cuales 38 mantienen pendiente su resultado.

De esta forma se mantienen los 44 casos confirmados, siendo el detalle por comunas, el siguiente: Rancagua 15 casos, Machalí 8, San Fernando 4, San Vicente de Tagua Tagua 4, Olivar 3, Quinta de Tilcoco 2, Chimbarongo 2, Santa Cruz 2, Rengo 1, Placilla 1, Requínoa 1, Peumo 1.

El total de personas que se mantienen en cuarentena en la región es de 432, cantidad de contactos estrechos que salieron de cuarentena 287. Y cantidad de contactos estrechos que continúan en cuarentena, 145.

Fiscalizaciones

Con respecto a las fiscalizaciones a las cuarentanas, se detalló que se han efectuado 103 fiscalizaciones, con 4 incumplimientos detectados en las comunas de Rancagua, Machalí, Rengo y San Fernando, “donde se han tomados todas las medidas sanitarias y legales del caso”, detalló el Gobernador.

Puntos de Control, cierre de caminos y controles sanitarios

“Queremos recordar que hay un operativo amplio que se ha extendido en nuestra región de O’Higgins, con puntos de control sanitario, policial y militar, los cuales se encuentran operativos desde 6 de la mañana hasta las 22 horas de cada día. Es un plan especial que hemos realizado con nuestro Intendente Masferrer por Semana Santa con el Jefe de la Defensa Nacional en nuestra región, que tiene por objetivo controlar y prohibir el desplazamiento de personas hacia segundas viviendas y controlar, con la información que registra Carabineros, a las personas que deben estar sujetas a cuarentenas, cumpliendo la prohibición de desplazamiento que deben realizar”, manifestó el Gobernador, al tiempo de detallar que son 21 los puntos de control en la región, los cuales están ubicados en todos los límites con la Región Metropolitana y en las rutas principales de la región.

Al respecto, el Gobernador Ethit manifestó “queremos ser reiterativos en el mensaje: Las personas deben quedarse en sus casas y está prohibido desplazarse a una segunda vivienda. Debemos ser solidarios y responsables cuando la vida depende de la propia conducta humana, es cuando la solidaridad de nuestros vecinos debe salir adelante. Para que las gestiones que podamos hacer como Gobierno Regional tengan efecto y ser eficientes, deben ir aparejadas de una disciplina, responsabilidad y seriedad de cada uno de ustedes, para poder cuidar, no solamente sus propias vidas, sino también la de los adultos mayores, niños y los seres queridos que están en contacto con ustedes”.

Asimismo se mantiene el cierre de la Cuesta Chada y la ruta I-45, en el sector La Rufina que conduce a Termas del Flaco. Asimismo, controles preventivos en Quelentaro en Litueche y Rapel de Navidad.

También se informó que en los principales terminales de buses de la región y del metrotrén, se mantienen controles sanitarios.

“Queremos recordar que estamos viviendo la peor crisis sanitaria que ha tenido nuestro país, que ha cobrado vidas y que también está presente en el mundo entero. Ningún país, ninguna nación ha logrado éxito en esta estrategia para combatir la pandemia, si no contamos con la unión, la disciplina y la solidaridad de cada uno de los habitantes”, fue enfático en señalar el Gobernador de Colchagua.

“Reiteramos el llamado a mantenerse en sus casas, seguir las medidas de prevención como el lavado de manos frecuente, no hacer desplazamientos innnecesarios, mantener distancia social en la vía pública, usar mascarillas en lugares de concentración de personas como supermercados, farmacias o bancos y el transporte público y privado de pasajeros, esta última, medida que es obligatoria y que está siendo fuertemente fiscalizada y sancionada. Mantener el Coronavirus controlado, es una estrategia que debemos llevar a cabo entre todos.

Salud llama a la ciudadanía a no salir de sus casas

La Doctora Alejandra Reyes, subdirectora Médico del Servicio de Salud O'Higgins (SSO), manifestó que “efectivamente hoy tenemos 44 casos confirmados en nuestra región, lo que no nos puede dar tranquilidad bajo ningún punto de vista. Tenemos que ser más activos que nunca para disminuir la tasa de contagios. Si bien es cierto puede resultar un numero que a simple vista puede resultar un numero bajo, no es ninguna tranquilidad y salud no está tomándolo así. Muy por el contrario”.

Asimismo detalló que las medidas “con respecto al lavado frecuente de manos, del distanciamiento social, de evitar a toda costa salir si no es necesario, son medidas que nos van a permitir seguir controlando esta enfermedad. Por lo tanto, la idea es que no salgan de sus casas”.

Más de 360 efectivos desplegados para realizar controles

Por su parte el Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional en O'Higgins, Coronel Patricio Amengual, detalló que “al día de hoy el despliegue de las fuerzas de defensa junto con las fuerzas policiales se ha materializado a través de 22 puntos de control de identidad junto a tres puntos de control preventivo de salud a lo largo de la región”.

En este sentido, “el total de fuerzas desplegadas en la región son 368 integrantes de las fuerzas armadas y de orden y seguridad”. Asimismo el uniformado detalló que entre el dos y el nueve de abril, “se han efectuado 11.150 controles de identidad y 10.747 vehiculares, de los de los cuales 598 han sido devueltos a origen”.

Con respecto al balance de las últimas 24 horas, Amengual detalló que se han devuelto a su origen 174 vehículos y que de las 6 y 10 de esta mañana, se ha efectuado un total de 885 controles de identidad, 828 controles vehiculares.

Cumplimiento del Toque de Queda

Durante el toque de queda de la noche pasada se detuvieron a un total de 24 personas, de los cuales 20 quedaron citados y cuatro pasaron a control de detención por otros delitos.

“Es importante agradecer a la comunidad la colaboración que está teniendo las fuerzas armadas y de orden y seguridad respecto del orden público y del exhaustivo control en los puntos de control vehiculares que se están materializando a lo largo de todas las rutas de la región y esto tiene que ver básicamente cooperar y tener una visión colaborativa con la emergencia sanitarita que eta viviendo el país”, manifestó el Coronel.