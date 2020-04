Descubre Chile sin salir de casa: las apps que te permiten seguir conociendo el país desde tu celular

Si bien son tiempos complejos, en los que la crisis sanitaria ha hecho que la mayoría de las personas deba permanecer en sus hogares, Imagen de Chile invita a sacarle el mayor provecho a este período a través de estas novedosas plataformas móviles y, a la vez, seguir conociendo nuestro país, aunque sea virtualmente.

"Descubrir Chile desde la palma de tu mano es la invitación que estamos haciendo hoy en todas nuestras plataformas. Si bien la contingencia COVID19 impone una barrera importante, la tecnología y el cuidado en casa nos da también una enorme oportunidad. Y la estamos aprovechando para conectar con las audiencias internacionales mostrando Chile, nuestras bellezas, nuestro talento", dice Constanza Cea, directora ejecutiva de Imagen de Chile. "A través de nuestras apps, podrán admirar las bellezas naturales de Chile, sus contrastes y sus cielos, además de aventurarse en la cocina con entretenidas recetas de platos o sándwiches típicos de nuestro país. La idea es que nos sigamos enamorando de Chile virtualmente, porque en un tiempo más, estará esperándonos con los brazos abiertos para explorarlo en persona", afirma.

A través de estas aplicaciones, Imagen de Chile seguirá promoviendo los atributos diferenciadores de nuestro país, aprovechando que el mundo entero está más conectado que nunca. Con el hashtag #ViajoPorChileDesdeCasa, la institución promotora de la imagen país, invita a chilenos y extranjeros a descargar las apps a través de Appstore o Google Play (para iOS y Android), que están disponibles en su gran mayoría en Español e Inglés, aunque algunas incluyen Portugués y Chino.

Chile 360º, una experiencia virtual para explorar el país desde tu casa

Esta app permite al usuario sumergirse en un viaje por algunos de los destinos más representativos de Chile a través de imágenes y vídeos en 360° de altísima calidad, invitando a visitar distintas colecciones temáticas y recorrer el patrimonio natural y cultural de nuestro país. De este modo, chilenos y extranjeros podrán conocer desde su casa lugares como las majestuosas Torres del Paine, las Capillas de Mármol, San Pedro de Atacama, Rapa Nui y muchos lugares más, tan sólo utilizando su dispositivo móvil. Además, podrán descargar sus contenidos favoritos y disfrutarlos sin conexión a Internet, para disfrutarlos en todo momento.

Chile 360º, que ha sido destacada en medios como The New York Times y la revista Travel + Leisure de Estados Unidos, también permite vivir la experiencia de algunas actividades de turismo de manera virtual: cabalgatas, paseos en barco, excursiones en bicicleta, caminatas y subir el volcán Osorno son algunas de ellas. Además, las atracciones marcadas con vistosos números en la app te permitirán conocer maravillas que, quizás, no sabías que existían dentro del país.

Chile Mobile Observatory (CMO), una ventana al universo en la palma de tu mano

Si te interesa aprender más de los misterios del universo y las maravillas de nuestros cielos durante este tiempo dentro de casa, esta es la app para ti. CMO pretende acercar a las personas a uno de los atributos más distintivos del país: la observación astronómica. Se estima que Chile tendrá en pocos años más casi el 70% de la capacidad de observación global y el mundo nos reconoce como potencia en este ámbito. El pasado eclipse de julio de 2019 dejó demostrado que los chilenos sienten orgullo por sus cielos y en esta plataforma educativa para celulares, Chile pone de manifiesto su potencial científico.

En este espacio podrás navegar a través del universo con cientos de imágenes reales y fascinantes. Estrellas, nebulosas, galaxias y más estarán al alcance del usuario quien, junto con maravillarse con ellas, aprenderá a distinguir y caracterizar estos fenómenos, además de escuchar el expertise de destacados astrónomos chilenos, Imagen de Chile contó con el apoyo de diversas instituciones de gran prestigio internacional para desarrollar la plataforma, entre ellas European Southern Observatory (ESO), Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) y CATA, entre otros.

Recetas de Chile, lúcete en la cocina con cientos de preparaciones nacionales

El mundo de la gastronomía y la cocina cobra cada vez mayor popularidad en el escenario actual. Es por eso que Imagen de Chile creó una app con más de 365 recetas de platos típicos de nuestro país y que también recogen la herencia cultural de América Latina. La diversidad de Chile en cuanto a geografía, climas, recursos y culturas, se refleja también en su cocina y en las cientos de recetas puestas a disposición en esta plataforma.

La aplicación "Recetas de Chile", que ya ha sido reconocida en 5 categorías de los MobileWebAwards, pone a disposición una serie de recetas de aperitivos, ensaladas, platos de fondo, sándwiches y postres que pueden realizarse en casa, incluyendo videos con tutoriales y recomendaciones de maridaje para acompañarlos. También dispone de videotutoriales con chefs como Carlo Von Mühlenbrock, Daniela Castro y Paula Larenas, quienes entregan diferentes tips para la preparación.

Chile Sándwiches, clásicos nacionales para preparar y disfrutar

Según un estudio de Imagen de Chile, más del 90% de los chilenos encuestados considera que los sándwiches deberían ser promovidos a nivel internacional y sobre el 60% cree que hacerlo reforzaría positivamente nuestra imagen país. Así surge Chile Sándwiches, una app que busca relevar las preparaciones más características del país.

La plataforma ofrece las recetas 50 sándwiches más típicos de nuestro país. Preparaciones de alcance nacional, pero otras con mucho arraigo en las regiones de Chile que destacan por sus ingredientes y sabores, que van desde el tradicional "chacarero" hasta el popular "churrasco a lo pobre".

La aplicación cuenta con videos explicativos y tiene una búsqueda dividida por tiempo de preparación, dificultad e ingredientes. Además, tiene un espacio para notas, otro para guardar tus preparaciones favoritas y también, una red para compartir tu propio sándwich con los demás usuarios que se inscriban.-