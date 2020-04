Entrega de medicamentos diferenciadas en Hospital Pichilemu

El Hospital de Pichilemu ha estado tomando diversas medidas para optimizar la atención de los usuarios, permitiendo que puedan acceder a sus prestaciones de salud, pero evitando que se produzcan aglomeraciones al interior del establecimiento.

Es así como aparte de la adecuación de las horas médicas, hay otras acciones que se han adoptado, como es en el caso de los servicios de apoyo diagnóstico como son imagenología (rayos) y laboratorio, donde se está funcionando en forma normal "aunque debimos reducir las horas de laboratorio para policlínico, priorizando urgencia, por lo cual las horas para los exámenes se agendan en la tarde, de 14 a 17 horas, y las muestras se toman durante de acuerdo al horario agendado", explicó el director del Hospital de Pichilemu, doctor Francisco Roa.

Sin duda, una de los ámbitos de gran importancia para la comunidad es Farmacia, donde también se han realizado algunas adecuaciones de horario, a objeto de prestar un mejor servicio. Para ello, se estableció horarios diferidos para la entrega de medicamentos y ampliado el horario de atención normal desde las 8 y hasta las 19 horas.

En el caso de los pacientes mayores de 80 años, se ha establecido un servicio de entrega de medicamentos en el domicilio, mientras que quienes deben acudir a retirarlos al establecimiento existe horario preferencial de 8 a 12 horas para los menores de 50 años; de 14 a 17 horas para los pacientes, entre 50 y 65 años, mientras que los mayores de 65 años, tienen un horario de retiro entre las 17 y las 19 horas: "Debido a que en este horario hay menos cantidad de personas que van al hospital y pueden estar más protegidos", explicó el doctor Roa.

En lo que respecta al Servicio de Hospitalización, se restringió el acceso de las visitas, para lo cual se establecieron dos horarios, uno de 11 a 12 horas para la mitad de los pacientes hospitalizados y otro de 12 a 13 horas para la otra mitad. En relación al Servicio de Urgencia, el doctor Roa precisó que actualmente hay una segregación de la sala de espera: "Con un área de pacientes respiratorios y otro para los no respiratorios, pero estamos pensando en una estrategia de mayor envergadura para generar dos áreas de urgencia, una que atienda a los pacientes respiratorios donde actualmente está el Servicio de Emergencias y otra área que esperamos montar al costado de la urgencia, con la utilización de carpas para atender a los pacientes que no tienen cuadros respiratorios y así evitar que los pacientes se mezclen para que no se produzcan mayores contagios".



VACUNACION INFLUENZA

En relación al proceso de vacunación contra la influenza que se ha llevado a cabo en la comuna, el doctor Francisco Roa explicó que en un principio se había dejado abierto el proceso de vacunación en distintos puntos del hospital "pero igualmente se producían aglomeraciones que es lo que queríamos evitar, por ello generamos dos puntos de vacunación como son la Unión Comunal de Adultos Mayores, UCAM, y la Pista Municipal".

Agregó que los pacientes se comenzaron a agendar en forma escalonada: "Partiendo con los adultos mayores y luego con los pacientes crónicos, seguimos con las embarazadas y ahora estamos con los niños, dentro de los cuales los que pertenecen al sistema escolar, que son entre 4 y 10 años, se han realizado las coordinaciones con la Municipalidad que está definiendo el agendamiento de los alumnos y sobre lo que igualmente informamos en nuestra página de Facebook".

Finalmente, destacó que actualmente se encuentra más del 75% de la población objetivo ya vacunada y que se continúa igualmente con los pacientes de riesgo que están pendientes a objeto de que se pueda evitar que la influenza afecte de forma grave a la comunidad.-