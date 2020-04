Gobierno pone en marcha nuevo Portal de Pago Oportuno para Proveedores del Estado

En línea con el plan de ayuda del Gobierno a las Pymes, destinado a enfrentar las consecuencias económicas del coronavirus, el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, junto con la Tesorera General de la República, Ximena Hernández, presentaron el portal de Pago Oportuno a Proveedores del Estado, que ya está disponible en el sitio web www.tgr.cl.

Esta nueva herramienta digital permite a las empresas prestadoras de los servicios públicos acceder en línea al pago de sus facturas y obtener los comprobantes correspondientes. A su vez, permite avanzar en el cumplimiento del compromiso del Gobierno de pagar a 30 días a todos los proveedores del Estado durante este año, señaló el Ministro de Hacienda.

La presentación se realizó mediante una videoconferencia encabezada por el Ministro Briones, en la que también participaron el Ministro de Economía, Lucas Palacios; el Director de Presupuestos, Matías Acevedo; el presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Swett; y el pequeño empresario maipucino Víctor Campos, de Comercial Combar, dedicado a la distribución de juguetes didácticos y artículos de oficina.

El Ministro Briones explicó que el pago oportuno permite al Estado inyectar liquidez a la economía, medida que responde al Plan Económico de Emergencia para enfrentar el impacto del coronavirus (Covid-19) en nuestro país.

Agregó que en la última semana el Fisco completó pagos al contado a proveedores por más de US$ 1.000 millones, consistentes en facturas emitidas al Estado y que estaban pendientes de pago. Enseguida puntualizó que toda factura que se emita en adelante al Estado será pagada antes de 30 días, lo que permitirá inyectar en torno a US$ 500 millones mensuales a la economía.

Asimismo, destacó que este ha sido un paso muy importante para garantizar que todas las facturas las va a pagar el Estado en plazos acotados, permitiendo a su vez que muchas empresas pequeñas puedan seguir vendiendo sus bienes y servicios. Sin el pago oportuno de las facturas, son pocas las empresas que tienen las espaldas para poder participar de las compras públicas que hace el Estado y por lo tanto limita el universo de empresas que son elegibles, lo que afecta la competencia, explicó la autoridad.

"Al garantizar el pronto pago de aquí en adelante, estamos abriendo la cancha para que las empresas, grandes, medianas y chicas puedan participar competitivamente de este proceso. Esto permite generar una competencia que es siempre sana, porque a su vez nos permite elegir a los mejores oferentes", destacó el Ministro Ignacio Briones.

TRABAJO CONJUNTO DIPRES-TGR

Por su parte, la Tesorera General de la República, Ximena Hernández, destacó que "La puesta en marcha de este portal es resultado de un trabajo conjunto y muy intenso entre la Dirección de Presupuestos (Dipres) y nuestro equipo de Tesorería, con el objetivo de brindar un portal intuitivo, de fácil acceso y que permite a los proveedores conocer en línea sus facturas pagadas".

Dijo que este portal ofrece la opción de utilizar tres claves de acceso, todas seguras: Clave Tributaria del SII, Clave Única del Estado y Clave TGR. "Es muy importante que los proveedores y las Pymes que no tienen actualizados sus datos bancarios, ingresen a www.tgr.cl y, de esta forma, integrarse a un sistema de pago ágil y simple", subrayó Ximena Hernández.

También, explicó que el proceso se inició con una marcha blanca el último trimestre de 2019, incorporando a siete servicios públicos, con un importante flujo de pagos a proveedores de Fonasa, y continuó a inicios de abril, con el pago de cerca de 130 mil facturas a casi 3 mil proveedores de 80 servicios públicos. La siguiente etapa es seguir incorporando más servicios del Estado: "Para que puedan habilitar el pago de sus facturas a 30 días en forma ágil, segura y confiable, incorporando a sus proveedores".

A su vez, el Ministro de Economía Lucas Palacios destacó que se venía planteando hace muchos años que el Estado pagara a tiempo a sus proveedores. "Este era un anhelo y hoy se está haciendo una realidad. Se genera en un momento muy especial porque las Pymes necesitan liquidez y el Estado puede inyectar esta liquidez rápidamente", señaló Palacios.

En tanto, Juan Pablo Swett señaló que "Antes del estallido social una de las principales causales de quiebra de las Pymes era la falta de caja y el no pagar las facturas a tiempo. Avanzamos con la ley de pago a 30 días, pero el Estado era el gran ausente". Agregó que estos recursos que se van a inyectar van a servir mucho para apoyar a las Pymes y para conservar las fuentes de empleo. "Esto era un anhelo de décadas y celebramos esta medida", manifestó el dirigente gremial.

Por su parte, el pequeño empresario Víctor Campos Barrientos, quien es proveedor del Estado, indicó que "Para mí ha sido una sorpresa el lanzamiento de esta medida. Me sirve mucho, como a muchas pymes que estamos sufriendo en este momento la falta de liquidez". Dijo que el nuevo portal también les ayuda a que "Podamos acceder a mejores precios con nuestros proveedores, porque al tener el capital no vamos a tener que trabajar tan apalancados, corriendo el riesgo de que nos protesten los documentos, o que tengamos fechas de pago que no podemos cumplir porque las instituciones del Estado no cumplen las fechas de pago".



PAGO CENTRALIZADO

Junto con la presentación del Portal de Pagos a Proveedores del Estado, las autoridades informaron que la Dipres, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR) están trabajando en forma coordinada para implementar un sistema de pago centralizado de las facturas que se encuentren aprobadas para pago en los distintos ministerios y servicios, con el fin de asegurar el pago en sus plazos legales.

Dipres está trabajando con aquellos ministerios que no utilizan el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE), como Ministerio de Obas Públicas y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para que no tengan facturas de más de 30 días pendiente de pago.-