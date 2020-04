Balance Covid-19 al 7 de abril 2020

- "(La cuarentena) es una medida revisable de acuerdo a la evolución epidemiológica de la enfermedad (...) el foco principal de preocupación está en nuestros adultos mayores y por eso llamamos a mantener todo el esfuerzo por el distanciamiento social, el uso de mascarillas en el transporte y las medidas de prevención que conocemos".

- "Todos los días estamos aprendiendo de esta epidemia. Todos los días en presencia del Presidente se revisan las medidas".

- "La definición de lugares que entran o salen de cuarentena se hace fundamentalmente por la masa de población potencialmente infectante en cada kilómetro cuadrado", Jaime Mañalich, ministro de Salud



BALANCE

- Hay 301 casos nuevos que totalizan 5116 contagiados certificados a la fecha.

- Hay 4194 pacientes activos y 898 ya no son una fuente de contagio.

- Se suman 6 fallecidos, con lo que se totalizan 43.

- Tres son de la RM (73 años, con ACV, hemiplejia; otro de 100 años y un tercero de 79 años que había sido trasladado desde el Maule); una persona de 79 años en Los Ríos, otra de 88 años en Ñuble y un sexto de 65 años, en Antofagasta. Este último paciente tenía diabetes y problemas coronarios.

-Se han hecho 57.122 exámenes vinculados a un RUT (hay personas que se lo han hecho más de una vez).

-Existen 357 pacientes hospitalizados en tratamiento intensivo, 10 más que ayer. 286 están con ventilación mecánica (84%). 54 de ellos en estado crítico.

MEDIDAS

1.- Se renueva la cuarentena en Santiago, Ñuñoa, Providencia, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura hasta el lunes 13 de abril a las 5:00 AM (terminaba este jueves 9).

2.- Salen de cuarentena el lunes 13 a las 5:00 AM:

Lo Barnechea

Vitacura

Providencia

La mitad sur de Ñuñoa (desde Av. Grecia al sur)

La mitad sur de Santiago (al sur de Av matta y Av. Blanco Encalada)

3.- Las Condes sigue en cuarentena por siete días desde el lunes 13.

4.- Cuarentena para parte de Puente Alto: será en la zona al poniente de Vicuña Mackenna y Av. Concha y Toro. Comenzará desde el jueves a las 22:00 y será por siete días. Esto, debido al aumento de casos en algunas manzanas del sector.

5.- Recinto penitenciario de Puente Alto: los internos mayores de 60 años, serán trasladados a un hostal sanitario vigilado, pues en el penal hay 17 casos confirmados.

6.- Se agrega a cuarentena al entorno urbano de Nueva Imperial (La Araucanía).

7.- Se renueva la cuarentena y cordón sanitario del 8 al 15 de abril en Punta Arenas.

- Sobre el traslado de un médico desde Temuco a Santiago en un avión Fach: el ministro Mañalich dijo que "No estamos claros sobre la indicación de traslado, por lo que hemos instruido un sumario".

- No obstante, se instaló una nueva política para el uso de estos recursos públicos: "Hemos elevado la restricción en el sentido que los únicos dos personas para apoyar un vuelo de estas características será el subsecretario de RR.AA y el ministro".

- Sobre posible contagio en Puente Alto en un culto: se realizará un sumario y una posible denuncia, pues aunque haya sido un culto de menos de 50 personas, estas personas deben cumplir con medidas de seguridad.

- Sobre petición del alcalde de La Florida, de entregar listas de pacientes: el ministro afirmó que no se va a revelar la identidad de pacientes particulares porque significa, con certeza que van a sufrir discriminación como ya está sucediendo con los trabajadores de la salud.-