Programa PACE de la UOH se posiciona en la región y matricula a 129 estudiantes

"Siento que estoy haciendo mi sueño realidad", expresa Dilan Contreras alumno que ingresó este año a Medicina en la Universidad de O'Higgins, desde el Liceo Industrial Ernesto Pinto Lagarrigue. El joven de 18 años relata que desde pequeño le gustaban mucho los animales y que le hubiese gustado ser veterinario, sin embargo, eso fue cambiando a medida fue creciendo.

"Tengo hipertensión arterial. Parte importante de mi vida la pasé en hospitales y consultorios. Fue ahí cuando descubrí que quería estudiar para convertirme en doctor. Entré al B-5 porque me interesaba ese liceo. En primero medio mis profesores me preguntaban: '¿Qué es lo que tenía en mente estudiar? Yo respondía: 'Medicina'. '¿Por qué te viniste acá?, replicaban. Yo les decía que quería contar con un título antes de entrar a la universidad para tener una base en caso de que tuviese que trabajar".

En el Liceo Industrial Ernesto Pinto Lagarrigue y en 19 establecimientos más de la Región de O'Higgins está el Programa de Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) bajo la tutela de la UOH. Una iniciativa del Ministerio de Educación presente en algunas instituciones del Consejo de Rectores de Chile e Institutos Profesionales, con la que se busca que estudiantes destacados de Enseñanza Media provenientes de contextos vulnerados accedan a la educación terciaria y se mantengan en ella.

Este año 129 estudiantes PACE se matricularon en la UOH, un aumento progresivo desde 2018 cuando 60 jóvenes ingresaron por este programa. En ese entonces, la estatal de la región contaba con seis colegios bajo su tutela y progresivamente aumentó a 20, cubriendo las provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro.

Para el vicerrector académico, Marcello Visconti, el Programa PACE ha permitido seguir cumpliendo el compromiso institucional de generar igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior de excelencia. "Nos permite estar presentes en el territorio y además recibir año tras año muy buenos estudiantes egresados de establecimientos de la región gracias a su habilitación PACE".

Al igual que Dilan también se suma este año a la casa de estudios, Diana López desde el Liceo Alberto Hurtado de San Francisco de Mostazal. "Tengo tres hermanos. Uno de ellos estudia Psicología en la UOH. Yo lo veo feliz. Ahora me tocará a mí. Entré a Pedagogía en Educación Especial, espero que me vaya bien y sentirme aceptada".

Durante la segunda semana de marzo el equipo PACE UOH sostuvo reuniones de socialización con los establecimientos de su tutela. En la localidad de Paredones fueron recibidos en el Liceo Mirella Urzúa Catalán por su director, Guillermo Balbontín y su equipo. Tras el encuentro, en el que se le explicó el funcionamiento de la Preparación en la Enseñanza Media (PEM), la Academia UOH y el acompañamiento en la Educación Superior valoraron el trabajo que se realizará el 2020.

"No es una puerta, no es una ventana que se le está abriendo a nuestros estudiantes, sino que es un portón inmenso de posibilidades. Muchas veces hay talentos que se pierden, no queremos que eso ocurra. Además, el apoyo que se les va a entregar a padres, apoderados y alumnos es inmenso", sostuvo el directivo.

COMUNIDAD TUPAR

El PACE de la UOH asimismo se preocupa del proceso de acompañamiento en los primeros años de carrera. Desde sus inicios, implementaron una serie de iniciativas académicas y psicosocioeducativas en coordinación con las diversas direcciones que actualmente son parte de la vicerrectora académica.

"En 2019 nace TuPar, un espacio que busca acompañar y ayudar a estudiantes que lo requieran a través de tutores académicos y tutores pares, que son alumnos UOH de cursos superiores destacados en su rendimiento académico. También, se suman las iniciativas de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, Dirección de Pregrado y Dirección de Gestión Académica", explica Visconti.

Arnaldo Olivares es alumno de tercer año de Ingeniería Civil Geológica. Cuenta que a la universidad le tiene un cariño bastante especial y que todo se alineó perfectamente para que pudiera ingresar a la UOH. "Soy venezolano y en ese momento estaba esperando mi carnet de identidad para poder inscribirme y llegó justo el día de las matrículas. Venía de un colegio PACE. Hice todo el programa y participé de las tutorías en mis primeros años".

Actualmente, participa de TuPar en el rol de tutor y afirma que la orientación que se le brindó en ese espacio marcó positivamente su vida. Junto con ello, espera que los mismos alumnos que entran a la universidad después puedan ser parte de él para que se perpetúe de buena manera a través del tiempo.

"Mi consejo para los nuevos estudiantes que se integran a la UOH es que las cosas al principio suelen verse complejas, pero con constancia y dedicación si uno está seguro de lo que le gusta puede salir adelante sin ningún problema", concluyó.-